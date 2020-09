PD NAZIONALE * “ COMBATTERE LE MAFIE IN TEMPO DI CRISI”: « ALLA FESTA NAZIONALE DI MODENA I MINISTRI LAMORGESE E GUALTIERI, LUNEDì 7 SETTEMBRE ORE 18.30 »

Il programma degli incontri alla Festa nazionale dell’Unità di domani, lunedì 7 settembre, avrà inizio, alle ore 18.30, alla sala dibattiti, con l’incontro “Combattere le mafie in tempo di crisi”, con la responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il responsabile Sicurezza della segreteria nazionale Pd Carmelo Miceli, il senatore Franco Mirabelli, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie.

A seguire, alle ore 20, si parlerà di “Covid 19: dalla gestione dell’emergenza alla rinascita dell’Italia”, con Luca Bottura, il responsabile Comunicazione della segreteria nazionale Pd Marco Furfaro, Selvaggia Lucarelli e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein.

Alle ore 21.30, sempre alla sala dibattiti, l’intervista al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

Alla libreria, alle 20, uno dei due autori Luca Bianchi presenta il libro “Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale”, con il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, la presidente dell’Associazione Imprenditrici e donne dirigenti di azienda Emilia-Romagna Katia Gruppioni e Sergio Rizzo.

Alle ore 21.30, Giovanni Maria Flick, in videoconferenza, presenta il suo libro dal titolo “La città per l’uomo ai tempi del Covid 19”, con il presidente del Consiglio Nazionale Architetti Giuseppe Cappochin, il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Andrea Ferrazzi, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e la presidente di Assoimmobiliare Silvia Rovere.