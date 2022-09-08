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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

PD * ELEZIONI POLITICHE: « IN TRENTINO IL SEGRETARIO ENRICO LETTA, A LAVIS GIOVEDÌ 15/9 (CANTINA” LA-VIS”, SALA MEETING / ORE 20.30) »

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