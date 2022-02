PATT * UCRAINA: « GLI STATI EUROPEI DIMOSTRINO UNITÀ E DETERMINAZIONE, PER CONTRASTARE L’ARROGANZA DI PUTIN »

20.39 - giovedì 24 febbraio 2022

Guerra in Ucraina, Patt: “Gli stati europei dimostrino unità e determinazione per contrastare l’arroganza di Putin”. L’invasione dell’Ucraina, da parte delle truppe russe, colpisce come un colpo allo stomaco.

Pensare che possa svilupparsi un conflitto alle porte dell’Unione Europea, ma soprattutto, che uno stato sovrano e riconosciuto, venga invaso da parte di un’altra nazione, accampando inconsistenti motivazioni, non solo è aberrante, ma ci fa capire come, da europei, non possiamo stare a guardare: restare inermi, di fronte ad un gesto di aggressione immotivata non solo ci rende complici, ma legittima chiunque a compiere azioni simili in futuro.

Se Putin crede di poter tornare a esercitare il proprio controllo sull’Europa dell’Est riportando indietro il tempo al periodo sovietico abbiamo il dovere di fargli capire, alla svelta, che l’Unione Europea non si fa ricattare, nemmeno se in gioco ci sono le forniture di gas.

Non bisogna commettere l’errore di voltarsi dall’altra parte in nome del nostro interesse nazionale. In questo momento è in gioco non solo il destino dell’Ucraina, ma anche il concetto stesso di Europa, inteso come entità unica in grado di mantenere in equilibrio i delicati rapporti internazionali. L’Europa, infatti, grazie alla sua economia, alla sua potenza e anche alla sua storia può ancora giocare un ruolo da protagonista per promuovere la pace, l’equità e la stabilità.

In questo momento l’Ucraina è sotto attacco, dobbiamo essere tutti al suo fianco, non solo a parole, ma anche con i fatti: l’arroganza istituzionale e la spregiudicatezza della Russia e del suo presidente vanno rimessi al loro posto. La guerra fredda e la contrapposizione fra blocchi è terminata da tempo.