PATT SEZIONE TRENTO * ELEZIONI COMUNALI 2020: FACCHINELLI, « NON SIAMO INTERESSATI A SEMPLICI MANOVRE ELETTORALI, MA AD UN PROGETTO NUOVO »

Il testo del comunicato della sezione cittadina del PATT, dal titolo “Aperti al dialogo con tutte le forze politiche che credono nell’area territoriale”.

“Apprendiamo dalla stampa che anche altre forze politiche vedono nell’area territoriale un riferimento alternativo agli schieramenti tradizionali.

Come sezione PATT di Trento, in accordo con la segreteria politica provinciale e dando continuità al documento approvato all’unanimità dalla Giunta esecutiva del Partito nello scorso dicembre, guardiamo con interesse a questi movimenti e siamo aperti al confronto sulla comune finalità che ci unisce: il bene di Trento e dei suoi cittadini.

Siamo convinti vi sia la necessità di costituire un progetto nuovo, territoriale e autonomista, che metta al centro la nostra città rispetto alle ideologie nazionali. Trento non deve diventare il teatro di “rivincite”, né di “storiche conquiste”.

Per questo motivo ci appelliamo a tutti coloro che vogliono impegnarsi in un progetto EQUIDISTANTE e INNOVATIVO rispetto ai poli tradizionali; non siamo interessati a semplici manovre elettorali, ma ad un progetto nuovo, serio e coerente nel quale investire le nostre idee e a cui dedicare le nostre energie. L’unico obiettivo deve essere il bene comune della nostra città.

*

Matteo Facchinelli

Segretario politico sez. PATT Trento