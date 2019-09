PATT  * REPLICA A DICHIARAZIONI GHEZZI: « QUELLO CHE è CERTO è CHE COME BARZELLETTIERE AVREBBE DAVANTI UN FUTURO RICCO DI SODDISFAZIONI »

Patt: ridere per non piangere…Oggi leggendo un quotidiano saltano all’occhio alcune dichiarazioni di Paolo Ghezzi:

“mi limito a ricordare che l’anno scorso, in occasione delle elezioni provinciali, a forza di aspettare le decisioni degli autonomisti per noi è arrivato il patatrac”.

E ancora:

“Se non prevalesse la linea della discontinuità, i nostri assessori Bungaro e Sallizzoni non possono essere considerati alla stregua di amministratori di lungo corso da escludere (…). Abbiamo fatto meglio del PATT.”

Ora, non è dato sapere dove Ghezzi fosse per tutti i mesi in cui, al tavolo del centrosinistra, noi autonomisti ribadivamo incessantemente la nostra posizione, sempre uguale e coerente, mentre il tavolo si avvitava su sé stesso in attesa di ascoltare chiunque passasse per strada, in cerca dell’illuminazione.

Non è dato sapere nemmeno se Ghezzi abbia notato che anche gli assessori del PATT, come quelli di Futura, siano entrambi al primo mandato e tutt’altro che considerabili politici di lungo corso ormai a fine carriera.

Quel che è certo è che Ghezzi come barzellettiere avrebbe davanti un futuro ricco di soddisfazioni. Nel campo politico, forse, è meglio eviti certe sparate. C’è da sperare che in vista delle comunali del 2020 non sia lui lo stratega.

