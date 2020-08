PATT – PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * BONDONE: « DOMANI 19 AGOSTO ASSIEME A FRANCO IANESELLI RITROVO ALLA SEGGIOVIA “PALON” IN VASON, PER EVIDENZIARE L’IMPORTANZA DEL COLLEGAMENTO FUNIVIARIO »

Domani, mercoledì 19 agosto 2020, la sezione di Trento del Patt, assieme candidati autonomisti delle prossime elezioni comunali e al candidato sindaco Franco Ianeselli, si ritroveranno ad ore 16:30 presso la partenza della seggiovia “Cima Palon” a Vason per puntare l’attenzione sull’importanza del collegamento funiviario Trento-Bondone.

Quest’opera, in cui il PATT crede da sempre e che è stata al centro dell’azione consiliare autonomista soprattutto in questi ultimi 5 anni rappresenta uno dei pilastri della vocazione turistica di Trento non solo in chiave invernale, ma anche per gli sport estivi e per una concezione sempre più sostenibile e integrata della città con la sua montagna.

Il flash mob autonomista vuole essere un modo per ribadire come l’unico modo per far vedere la luce a quest’opera fondamentale passi attraverso il voto al PATT e al candidato sindaco Ianeselli.

*

Il Segretario politico

Simone Marchiori