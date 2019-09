PATT – PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * BANDIERA PROVINCIA TRENTO: « 450 GLI ORDINI PERVENUTI AI NOSTRI UFFICI, ESPONIAMOLA PER LA FESTA DELL’AUTONOMIA! »

L’iniziativa promossa dal Partito Autonomista Trentino Tirolese ha riscosso un grandissimo successo. Più di 450 sono gli ordini pervenuti presso gli uffici. In questi giorni la distribuzione. Il 5 di settembre esponiamo il simbolo della nostra Autonomia. Esponiamo la bandiera del Trentino!

L’Autonomia speciale del Trentino, e del vicino Alto Adige/Südtirol, erede di quell’autogoverno secolare che ha governato la nostra terra, nasce dall’accordo italo-austriaco sottoscritto a Parigi il 5 settembre del 1946 dall’allora presidente del Consiglio italiano e ministro degli Esteri Alcide Degasperi e dal ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber.

La nostra autonomia nasce come risposta al periodo post-bellico, una risposta contro il fascismo e il nazionalsocialismo. Oggi nell’attuale situazione politica stiamo rivivendo un riaffiorare di quei sentimenti nazionalisti e centralisti. Proprio per questo il 5 settembre di questo 2019 è importante riaffermare le ragioni della nostra Autonomia, le ragioni che hanno permesso al Trentino di potersi autogovernare come elemento fondamentale nello sviluppo sociale ed economico.

Il Partito Autonomista da più di 70 anni si impegna affinché vengano rafforzate le ragioni del nostro essere autonomi e accanto ad una politica volta all’attenzione e allo sviluppo del nostro territorio, attraverso un continuo lavoro sia nelle politiche locali sia a livello nazionale, ritiene fondamentale puntare sui simboli della nostra Autonomia.

Ecco perché il PATT ha voluto lanciare un’iniziativa volta a sensibilizzare e ad incrementare l’utilizzo del simbolo che più di tutti rappresenta l’appartenenza agli ideali dell’Autonomia Trentina: la nostra bandiera con l’aquila di San Venceslao.

Per questo il PATT nelle scorse settimane si era reso disponibile all’acquisto e alla distribuzione della bandiera del Trentino a quanti ne facessero richiesta. Un’iniziativa che ha riscosso un risultato ben oltre le aspettative. Nell’arco di pochi giorni sono state raccolte più di 450 ordini e proprio in questi giorni il Partito sta provvedendo alla distribuzione delle bandiere.

Un risultato che ci fa ben sperare e che testimonia la forza di un sentimento, quello autonomistico, che è ben saldo nel cuore dei Trentini. Come Partito Autonomista non possiamo che sottolineare il nostro impegno affinché le radici di questa terra siano sempre più forti e, soprattutto, cresca sempre più la consapevolezza di un modello che si basa sulla possibilità di decidere in loco il nostro futuro.

Il Partito Autonomista proprio per questi motivi vuole invitare i cittadini ad esporre domani, giovedì 5 settembre, Giornata dell’Autonomia, la bandiera del Trentino.