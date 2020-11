PATT * MORTE CATTANI: MARCHIORI, « PUR TROVANDOCI SU POSIZIONI DIVERSE PIERGIORGIO NON HA MAI CEDUTO ALLA LOGICA DEL RANCORE, MA HA SEMPRE CONTINUATO A CERCARE IL DIALOGO »

Il Segretario politico Simone Marchiori, il presidente Franco Panizza, l’Ufficio Politico e i Consiglieri provinciali del PATT esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Piergiorgio Cattani, presidente del movimento politico Futura.

“Pur essendoci trovati spesso su posizioni diverse – ricorda il segretario Marchiori – Piergiorgio Cattani non ha mai ceduto alla logica del rancore, ma ha sempre continuato a cercare il dialogo e il confronto: le sue condizioni fisiche non hanno mai costituito un limite per le sue idee né hanno mai fatto venire meno il suo entusiasmo. Con la sua scomparsa viene meno una voce autorevole in campo politico e culturale, ma anche una testimonianza di forza d’animo ed un messaggio di speranza per tutte le persone che si trovano in condizioni di disabilità anche grave.”

Al cordoglio si unisce anche il gruppo consiliare del PATT in Comune a Trento:” la campagna elettorale conclusasi poche settimane fa – afferma il capogruppo Pedrotti – ha visto la presenza costante, preparata ed autorevole di Piergiorgio Cattani che non è mai mancato alle riunioni organizzative dell’alleanza che ha portato alla vittoria il sindaco Ianeselli. Un pensiero lo dedichiamo alla famiglia e a tutti gli iscritti e i sostenitori di Futura”.

*

Partito Autonomista Trentino Tirolese