PATT E PROGETTO TRENTINO * ELEZIONI – ACCORDO: GRISENTI, « È NECESSARIO SOSTENERE CHI HA RADICI E SGUARDO SUL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO »

Progetto Trentino e Civici: “Aderiamo convintamente al progetto lanciato da SVP e PATT”. Il Comitato provinciale del movimento politico ha approvato all’unanimità la scelta in vista delle elezioni nazionali. Il fronte autonomista e territoriale lanciato da SVP e PATT si arricchisce anche dell’apporto di Progetto Trentino e di alcuni Civici.

Soddisfazione dal PATT: “Questo è l’unico fronte autonomista e territoriale, l’unico che garantisce decisioni prese dai trentini per i trentini”.

Il Comitato provinciale di Progetto Trentino, all’unanimità, ha incaricato il presidente Silvano Grisenti di formalizzare l’adesione al progetto, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione anche per i successivi appuntamenti elettorali.

Progetto Trentino e alcuni Civici, ancora una volta, esprimono la loro capacità di pensiero politico per contribuire alla vita democratica della nostra Provincia.

Invitano la Gente trentina a credere nella proposta, in una fase storica così complessa e difficile. La difesa dei valori dell’Autonomia diviene irrinunciabile e si pone come tema fondamentale per gli anni a venire.

“Siamo convinti che, soprattutto in Trentino, – ribadisce Grisenti – sia necessario sostenere chi ha radici e sguardo sul territorio e per il territorio”.

“In uno scenario nazionale frastagliato e confuso, in cui si fa fatica a leggere un disegno coerente e sostenibile di futuro, diventa sempre più importante, per la nostra Autonomia, avere dei rappresentanti nel Parlamento mossi dall’unico obiettivo di tutelare e sviluppare le istanze del territorio. Per questo non potevamo chiamarci fuori. Con la SVP e, in particolare, con il PATT, abbiamo trovato una comunanza di idee e di obiettivi che possono creare le basi anche per future collaborazioni”.

“Una scelta importante, per dare un chiaro e inequivocabile riferimento ad un elettorato sempre più lontano dalle logiche dei partiti nazionali, confermando ancora una volta come il Trentino Alto Adige – Südtirol possa essere laboratorio politico capace di proporsi a difesa degli interessi reali dei suoi abitanti”, afferma Grisenti.

Da parte del PATT emerge la soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Quando abbiamo concordato con la SVP la scelta di costruire un percorso lontano dagli schemi nazionali – afferma il Segretario del PATT, Marchiori – abbiamo immediatamente lanciato un invito a tutti i movimenti territoriali ad essere della partita e dimostrare che l’Autonomia si costruisce, si rafforza e si tutela anche nelle alleanze e che le decisioni devono essere prese a Trento, da chi conosce la nostra realtà e non a Roma, da chi, della nostra realtà non conosce nulla. Con Progetto Trentino e alcuni Civici affronteremo la campagna elettorale con entusiasmo e determinazione, certi che, sempre più, c’è bisogno di fornire all’elettore una proposta seria e credibile. Chi si ostina a portare avanti l’idea del voto utile, fa finta di non vedere che sempre più cittadini non si riconoscono negli schieramenti classici e preferiscono rimanere a casa, anzichè esprimere il loro diritto di scelta. Noi ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che sono stanchi delle false promesse, stufi di essere chiamati in causa solo al momento del voto, nauseati dal teatrino dato dalla politica nazionale.

Nella nostra Regione c’è la possibilità di scegliere una proposta diversa, affidabile e innovativa, che si può costruire assieme senza imposizioni dall’alto. Una proposta aperta anche al contributo di altri movimenti territoriali e, soprattutto, di tutti i trentini”.

Il 25 settembre l’unico voto utile per difendere la nostra Autonomia, è il voto alla Stella Alpina!