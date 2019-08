PAT * World Series Fina – Nuoto: « le congratulazioni di Fugatti e Failoni ad Arianna Bridi, il successo della trentina nella 10 chilometri femminile »

Nuoto, le congratulazioni di Fugatti e Failoni ad Arianna Bridi.

“Un grande risultato per lo sport trentino e nazionale”: così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Roberto Failoni commentano il successo della trentina Arianna Bridi nella 10 chilometri femminile della World Series Fina, nella sesta tappa a Lac Megantic, in Canada.

“Ci congratuliamo – proseguono Fugatti e Failoni – per la determinazione e la forza che Arianna Bridi ha dimostrato per tutta la gara, riuscendo anche ad allungare negli ultimi duecento metri. Il nuoto, specialmente quello sulle grandi distanze, è una disciplina che impegna fisico e mente portandoli fino ai limiti. Chi lo pratica agonisticamente merita quindi un plauso speciale, in particolare, come in questo caso, se primeggia in manifestazioni di livello internazionale. Arianna Bridi sta portando nel mondo, con successo, il nome dell’Italia e del Trentino. La ringraziamo anche per questo augurandole di proseguire sulla via della vittoria”.