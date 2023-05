PAT * WIRED NEXT FEST – ROVERETO: “ FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI AL TEATRO ZANDONAI, PER L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL “

23.31 - venerdì 5 maggio 2023

Il teatro Zandonai gremito ha salutato l’esibizione di Dardust, gustoso antipasto del Wired Next Fest Trentino che animerà la città di Rovereto sabato e domenica. Il cantautore marchigiano, famoso per le collaborazioni con artisti del calibro di Mahmood, Marco Mengoni, Elodie e Lazza solo per citarne alcune, ha intrattenuto i 450 spettatori accorsi con una selezione del suo vasto repertorio.

Accompagnato dal pianoforte e dal quintetto d’archi ha incantato il giovane pubblico con alcuni brani che abbinano le note della musica classica alle sonorità elettroniche. Il concerto è stato preceduto dal saluto dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli e dal direttore di Wired Italia Federico Ferrazza.

Nella splendida cornice del teatro Zandonai si è tenuto il concerto del poliedrico artista marchigiano Dardust. Come ha sottolineato il direttore di Wired Italia Federico Ferrazza “l’apertura del Wired Next Fest rispecchia la nostra filosofia. Dardust è infatti un artista che sapientemente unisce musica classica e innovazione. La tecnologia serve proprio a questo, a valorizzare cioè tutto quanto di buono ha fatto l’essere umano nel corso della storia. E Rovereto e il Trentino, con i loro centri di ricerca e università, sono dei luoghi ideali per ragionare su come la tecnologia può aiutarci a costruire un mondo migliore»

L’augurio è stato rimarcato anche dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli: “avevamo bisogno di portare qualcosa di fresco, di nuovo, di giovane, di potente. Rovereto è centro di innovazione con grandi poli tecnologici e allora ringrazio Wired che ha portato qua il suo format per poter dare visibilità alla ricerca, ricercatrici e ricercatori. Lavoratori seri e preparati che oggi hanno bisogno di respirare un’aria più fresca, più frizzante ma soprattutto di farsi conoscere e far conoscere quanto di buono si fa nelle nostre strutture. La Provincia non può non essere grata a questi 5000 lavoratori della scienza che tutti i giorni portano grande valore e grande visibilità al nostro territorio. Una visibilità che aumenterà con Wired Next Fest Trentino”.

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Ricerca, Lavoro, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo ed in collaborazione con il Comune di Rovereto e l’Università di Trento. Insieme alla redazione di Wired Italia, hanno contribuito alla costruzione del palinsesto la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE – Museo delle Scienze e la Fondazione Hub Innovazione Trentino.