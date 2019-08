PAT * VIVOSCUOLA – PORTALE SCUOLA TRENTINA: « 5 MILIONI DI ACCESSI ALL’ANNO, A UN ANNO DAL RESTYLING INCREMENTO DEGLI UTENTI »

A un anno dal restyling, incremento degli utenti. Vivoscuola, il portale della scuola trentina, sfiora i 5 milioni di accessi all’anno.

A poco più di un anno dalla rivisitazione grafica e dei contenuti di Vivoscuola i numeri parlano chiaro. Sono quasi 5.000.000 gli accessi al sito avvenuti negli ultimi 12 mesi, con una punta di 660.850 visualizzazioni nel mese di luglio e una media giornaliera di 13.500 visitatori. Il portale, concepito con un’attenzione particolare alla navigazione in mobilità (tablet e smartphone), offre oggi maggiore chiarezza ed esaustività delle informazioni suddivise, sia per tipologia di visitatore (docente, dirigente, studente, genitore), che per tematica ricercata.

Nato negli anni ‘90, il portale della scuola trentina lo scorso anno è stato sottoposto a un massiccio restyling che ha riguardato non solo la nuova veste grafica, ma anche una nuova organizzazione dei contenuti pensata per guidare studenti, insegnanti, genitori e tutto il personale scolastico alla scoperta di novità, approfondimenti e notizie che riguardano il mondo della scuola.

L’ammodernamento di Vivoscuola è stato promosso dal Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione ed effettuato con il supporto di Trentino Digitale. Gli obiettivi del progetto hanno inteso riordinare un corposo patrimonio di informazioni esistente e facilitare così l’individuazione degli argomenti di interesse.

La sezione con le maggiori novità è quella dell’anagrafe scolastica dove, da alcune settimane, è possibile reperire l’elenco di tutte le scuole del Trentino con i relativi dati tra cui il numero di insegnanti e di alunni e le statistiche riferite al successo formativo e agli esiti degli esami. Il sito presenta anche una sezione dettagliata dedicata all’offerta formativa di tutta la provincia.