PAT * VISITE ISTITUZIONALI: « IL PRESIDENTE FUGATTI RICEVE IL NUOVO PREFETTO SANTARELLI, APPRODA IN TRENTINO DA PALAZZO CHIGI (DIRETTORE ISPETTORATO PUBBLICA SICUREZZA) »

14.41 - lunedì 13 marzo 2023

Il presidente Fugatti ha ricevuto il nuovo prefetto Santarelli. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto stamani la visita del Commissario del Governo Filippo Santarelli, nel giorno del suo insediamento a Trento. Reatino e con una lunga carriera in Polizia in diversi territori italiani, il dottor Santarelli approda in Trentino dopo aver lasciato il ruolo di direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza a Palazzo Chigi.

Nel corso del colloquio è stata confermata la volontà di proseguire sulla strada della più completa collaborazione tra le istituzioni provinciali e statali. Numerosi i temi trattati, con un particolare accenno alle questioni al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica incardinato presso il Commissariato del Governo.