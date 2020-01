PAT * VISITA ISTITUZIONALE ALLA STAZIONE FORESTALE DI ALA: « TRA I TEMI AFFRONTATI, LA PRESENZA DEL LUPO ED IL PROBLEMA DEI BOCCONI AVVELENATI »

Il presidente Fugatti, l’assessore Zanotelli e il presidente Kaswalder in visita alla stazione forestale di Ala. Tra i temi affrontati, la presenza del lupo ed il problema dei bocconi avvelenati.

Nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi presso le strutture operative provinciali dedicate al presidio del territorio, della viabilità e dei servizi, i rappresentanti delle istituzioni provinciali trentine hanno fatto tappa questa mattina alla stazione forestale di Ala. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli e il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, sono stati accolti dal comandante Stefano Zomer.

“Conosciamo il vostro impegno per proteggere e valorizzare i boschi e la fauna – hanno detto Fugatti, Kaswalder e Zanotelli – e vi rivolgiamo un grazie sincero, a nome dell’intera comunità, per la preziosa attività di controllo e gestione delle aree forestali e per l’attenzione che ponete per la prevenzione dei reati”.

Tra gli argomenti di cui si è parlato non poteva mancare la questione lupo, particolarmente avvertita fra la popolazione e soprattutto fra gli allevatori di quell’area, ma anche il fenomeno dei bocconi avvelenati, che preoccupa molti cittadini.

L’ambito territoriale di riferimento della stazione è quello dei Comuni di Ala e Avio, che appartengono al Distretto forestale di Rovereto e Riva del Garda.