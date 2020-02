PAT * VISITA AMBASCIATORE HANA HUBACKOVA: FAILONI « QUELLO DELLA REPUBBLICA CECA PER IL TRENTINO RAPPRESENTA IL TERZO MERCATO TURISTICO IN ASSOLUTO »

Destinati a crescere i già forti legami con la Repubblica Ceca. I rapporti tra il Trentino e la Repubblica Ceca sono importanti. Attingono alla storia, basti pensare all’aquila di San Venceslao. Riguardano anche il presente, vista la numerosa presenza in Trentino di turisti Cechi soprattutto durante la stagione invernale. Possono però essere ulteriormente incrementati lavorando alla promozione della filiera agroalimentare trentina e alla collaborazione in ambito universitario, ma anche meccanico e meccatronico, mettendo in relazione i nostri centri di eccellenza con i plessi industriali presenti soprattutto nella regione di Plzen.

Ne ha parlato questa mattina l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, accompagnato dal dirigente del Servizio attività internazionali della Provincia Raffaele Farella, con Hana Hubackova, Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, che è in Trentino in questi giorni per una serie di incontri istituzionali e con i principali attori del sistema produttivo locale. L Ambasciatore incontrerà infatti i vertici del sistema della ricerca, dell’Università e del mondo dell’economia, con la prospettiva di verificare possibili ulteriori collaborazioni.

“Quello della Repubblica Ceca – ha detto l’assessore – per il Trentino rappresenta il terzo mercato turistico in assoluto e il secondo per quanto riguarda l’inverno. Una presenza di turisti fidelizzati che si nota soprattutto in alcune valli alpine. Stiamo lavorando, e ci sono segnali confortanti, per rafforzare questa presenza anche durante la stagione estiva e in generale per destagionalizzare la nostra offerta attraverso opportunità culturali ed enogastronomiche”.

La diplomatica ha aggiunto che in Trentino vive anche stabilmente una comunità di 200 cittadini Cechi. L’assessore ha sottolineato l’impegno per dotare l’università trentina di una Facoltà di Medicina e incrementare la già notevole offerta accademica.

Il dottor Farella ha fatto il quadro della situazione degli investimenti internazionali in e del Trentino e dei rapporti economici esistenti, in particolare, con la Repubblica Ceca.

Il prossimo mese di settembre, ha ricordato l’Ambasciatore Hubackova, si terrà a Brno una importante esposizione con una presenza notevole dell’Italia e questa potrebbe essere l’occasione per incrementare ulteriormente le relazioni tra Trentino e Repubblica Ceca.