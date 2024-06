PAT * VIGILI FUOCO VOLONTARI: “A BRENTONICO LA SFILATA PER LE VIE DEL PAESE, ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA”

22.10 - sabato 29 giugno 2024

Nel pomeriggio a Brentonico la sfilata per le vie del paese alla presenza del presidente della Provincia

Campeggio provinciale allievi VV.F. volontari, Fugatti: “Esperienza che fa crescere i nostri giovani e costruisce il futuro dell’intero movimento”.

Oltre mille partecipanti tra allievi, istruttori e accompagnatori per quattro giorni di esercitazioni, lavoro, collaborazione, amicizia. Questo, e tanto altro ancora, è il Campeggio provinciale allievi dei Vigili del Fuoco Volontari, in corso fino a domani a Brentonico e giunto alla sua ventunesima edizione.

“Un’esperienza di vita che sono certo resterà nel cuore delle allieve e degli allievi che la hanno vissuta – le parole del presidente Fugatti, che nel pomeriggio di oggi ha partecipato alla sfilata per le vie di Brentonico -. Momenti come questo fanno comprendere quanto il movimento sia vivo e dinamico, capace di attrarre giovani leve che in futuro sapranno garantire continuità alle attività di ogni corpo. Al contempo sono giornate importanti perché gli stessi ragazzi, vivendo insieme per quattro giorni, stringeranno legami sani e acquisiranno ancor più consapevolezza dei valori del movimento di cui fanno parte, i valori della solidarietà, della collaborazione, dell’aiutarsi e del mettersi al servizio degli altri nelle difficoltà, valori tipici della gente trentina e della nostra storia di comunità autonoma.

Ebbene – ha concluso Fugatti – gli insegnamenti di queste giornate contribuiranno a fare di questi giovani in primo luogo dei buoni cittadini e, se continueranno in questo percorso, anche dei bravissimi pompieri al servizio della comunità”.

La giornata di campeggio si è aperta con l’alzabandiera alle ore 8.15 ed è poi proseguita per tutta la mattinata con manovre e attività. Dopo il pranzo, qualche ora di relax per tutti prima della sfilata per le vie del paese, alla quale sono seguiti gli interventi istituzionali e la celebrazione della messa officiata nel Parco Palù.

Il 21° Campeggio provinciale allievi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino è in corso dallo scorso giovedì a Brentonico. Si concluderà domani, domenica 1 luglio, ed è organizzato dall’unione distrettuale della Vallagarina in collaborazione con la Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino.

Nello specifico vi partecipano complessivamente 815 gli allieve ed allievi in rappresentanza dei 132 corpi trentini, 371 istruttori e accompagnatori. Presenti anche 5 gruppi provenienti da Lombardia e Valle d’Aosta.