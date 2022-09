PAT * VIADOTTO MONTEVIDEO: « CHIUSURA NOTTURNA DELLA STATALE PER LAVORI, NEL TRATTO CADINE-TRENTO DALLE 20.00 ALLE 06.00 DA LUNEDÌ 5 A SABATO 10 SETTEMBRE »

16.59 - sabato 03 settembre 2022

Dalle 20 alle 6 da lunedì 5 a sabato 10 settembre nel tratto Cadine-Trento. Viabilità alternativa lungo via Brescia e la strada del Bondone. Viadotto Montevideo, chiusura notturna della statale per ultimare i lavori.

Nelle notti tra lunedì 5 e sabato 10 settembre 2022, a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Montevideo, saranno realizzati gli interventi per ripristinare la percorribilità di entrambe le corsie della strada statale 45 bis in direzione di Trento. Per agevolare l’esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza degli operatori sarà disposta la chiusura al traffico nel tratto della statale 45 bis tra Cadine e Trento in orario notturno dalle 20:00 alle 6:00, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa vicina: la strada provinciale 85 dir Sopramonte, la sp 85 del Monte Bondone e via Brescia (strada comunale di Trento), lungo l’itinerario Cadine-Sopramonte-Candriai-Sardagna e viceversa. In direzione Trento-Cadine la chiusura notturna sarà limitata al tratto dalla rotatoria di via Berlino all’innesto di via Brescia sulla SS 45 bis.

La circolazione a due corsie da Cadine a Trento, pur con limitazione della velocità per segnaletica in allestimento e a meno di eventi meteo che potrebbero rallentare lo svolgimento dei lavori, sarà ripristinata già a partire dalla mattina di mercoledì 7 settembre.