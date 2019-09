PAT * VIABILITà: « RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NOTTURNO AI CROZI, DAL 25 AL 28 SETTEMBRE »

Restringimento di carreggiata notturno ai Crozi dal 25 al 28 settembre. Nell’ambito dei lavori di realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale sulla S.S. 47 della Valsugana.

Per i lavori di realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale alla S.S. 47 della Valsugana, previsto nell’opera “C-56 Pista ciclopedonale Valsugana: Tratta Crozi – Ponte Alto”, si rende necessario lo spostamento di diversi sottoservizi esistenti sulla carreggiata. Al fine di garantire il minor disagio possibile agli utenti della strada, la posa di questi attraversamenti verrà effettuata in orario notturno, con l’istituzione di restringimento a transito su una corsia tra le progressioni chilometriche 126+300 e 126+600 della SS47 in direzione Padova dalle 20.30 – 06.00 dal 25 al 28 settembre (max 3 notti).

Si prevede inoltre l’istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli dalle 0.00 alle 04.30 lungo la carreggiata direzione Padova, di durata massima 10 minuti alla volta, intervallati da un congruo tempo necessario per lo smaltimento dei veicoli in accodamento. Sono esclusi da tale limitazione i mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Nelle medesime notti, in orario 20.30 – 06.00, è prevista l’istituzione di restringimento con chiusura corsia di sinistra nel tratto di SS47 dalla progressione Km 129+650 alla progressione Km 130+250 con istituzione di direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’uscita per Trento Est (uscita 10) nella carreggiata direzione Padova e conseguente deviazione su ex SS47 delle Laste.