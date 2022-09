PAT * VIABILITÀ A LEVICO TERME: « AL VIA LA SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI, TRA LA PROVINCIALE 133 E LE STRADE COMUNALI »

08.08 - martedì 27 settembre 2022

Viabilità a Levico Terme, al via la sistemazione delle intersezioni tra la provinciale 133 e le strade comunali.

Con la firma del verbale di consegna dei lavori, è iniziato ieri l’intervento di sistemazione delle intersezioni tra la strada provinciale 133 con le strade comunali a Levico Terme. Con un tempo contrattuale di 270 giorni naturali e consecutivi, si prevede che l’ultimazione dei lavori avvenga entro il mese di giugno del 2023.

Con questo intervento si vuole migliorare il collegamento tra gli insediamenti produttivi e residenziali della zona sud-est di Levico con lo svincolo sulla statale 47 della Valsugana in località Maines, e inoltre rendere più agevole l’accesso al centro storico mediante l’allargamento di via a Prà e gestire il traffico pedonale da e per la stazione ferroviaria di Levico.

La nuova rotatoria, che sarà realizzata all’incrocio della strada provinciale SP133 DIR di Monterovere con via a Prà e via Sottoroveri, permetterà una miglior gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’attuale incrocio non regolamentato, snellendo il traffico interno alla città e la mobilità nei dintorni della stazione ferroviaria.

Tra il Comune di Levico Terme e la Provincia Autonoma di Trento è stato stipulato un atto convenzionale di delega nel quale sono state ripartite le competenze per le varie attività finalizzate alla progettazione e successiva esecuzione dell’opera e sono state indicate le relative risorse finanziarie, suddivise tra i due enti.

Descrizione dell’opera

L’opera nel suo complesso è interamente compresa nel territorio amministrativo del Comune di Levico, e può essere suddivisa in tre interventi:

– l’intersezione tra la SP133 DIR, via a Prà e via Sottoroveri sarà regolata da una minirotatoria a quattro bracci con diametro di 4,00 metri e corona circolare di 1,50 metri;

– sistemazione di via a Prà: oltre alla corsia per le macchine ci sarà una pista ciclopedonale;

– sistemazione di via Sottoroveri.

Principali dati tecnico – amministrativi

Progettista: ing. David Capraro – Libero professionista

Direttore dei Lavori: ing. David Capraro – Libero professionista

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. David Capraro – Libero professionista

Impresa Appaltatrice: Associazione Temporanea tra le Imprese IMPIANTI CASETTA SRL con sede a Bieno (TN) e EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN)

Costo complessivo dell’opera:

lavori € 995.718,25= (dei quali € 48.841,15 per oneri per la sicurezza)

Importo contrattuale: lavori € 783.982,24= (dei quali € 48.841,15 per oneri per la sicurezza), al netto del ribasso percentuale del 22,362 %