PAT * VEZZANO: « ORSO VIENE DA UAUTO A NORD DELL’ABITATO, L’ANIMALE SI È POI ALLONTANATO VERSO IL BONDONE »

14.54 - giovedì 1 giugno 2023

Vezzano, orso investito da un’auto. Ieri sera attorno alle 22.30 un orso è stato investito da un’auto a nord dell’abitato di Vezzano. Immediatamente è scattata la chiamata alla Centrale unica di emergenza 112 e l’automobilista ha atteso sul posto l’arrivo di una squadra del Corpo forestale trentino. Non si registra alcuna conseguenza per la persona che si trovava alla guida del mezzo, mentre l’orso si è allontanato verso il Bondone, come ha accertato l’unità cinofila. I reperti prelevati sul cofano consentiranno forse di identificare l’animale.