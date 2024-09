PAT * “VERMIGLIO” – ANTEPRIMA A TRENTO: GEROSA, «GRAZIE A MAURA DELPERO PER AVERE SAPUTO COGLIERE LA NOSTRA IDENTITÀ E STORIA»

21.53 - domenica 15 settembre 2024

La vicepresidente Gerosa: “Grazie a Maura Delpero per aver saputo cogliere la nostra identità e la nostra storia”

Folla a Trento per l’anteprima di “Vermiglio”.

“Per la Provincia autonoma di Trento questo è un momento importante che arriva dopo il successo della proiezione di ieri sera a Vermiglio. Questo è un film molto sentito da tutta la comunità trentina ed è bellissimo poter assistere alla proiezione anche qui oggi nella città di Trento. Nel nostro territorio, il collegamento fra le città, le valli e le montagne si traduce in un legame strettissimo. La storia e la cultura sono valori che non cogliamo soltanto all’interno dei musei, delle mostre e dei castelli, ma anche quando guardiamo alla nostra tradizione che è fatta di identità e di storia lontana e profonda. Voglio quindi ringraziare la regista Maura Delpero per aver saputo cogliere con grandissima sensibilità proprio la nostra identità e la nostra storia, di cui tutti noi siamo orgogliosi.”

Con queste parole la Vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa è intervenuta stasera alla proiezione in anteprima, al Cinema Vittoria di Trento, del film “Vermiglio” di Maura Delpero, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria all’81^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sala affollata e grande attesa da parte del pubblico, che già diversi minuti prima dell’orario della proiezione si era accalcato all’esterno del cinema. La serata, introdotta dal direttore della Trentino Film Commission Luca Ferrario, ha visto la partecipazione sul palco anche dell’attrice Martina Scrinzi, del presidente della Trentino Film Commission Giampaolo Pedrotti e, naturalmente, della regista Maura Delpero.

“Questo è un momento magico”, ha detto il presidente di Trentino Film Commission Giampaolo Pedrotti. “Questa magia è possibile grazie a una scommessa vinta; la Trentino Film Commission è nata proprio come una scommessa fatta in un momento storico in cui si parlava di spending review e sembrava un azzardo finanziare produzioni cinematografiche. La scommessa è stata vinta passo dopo passo: siamo andati alcune volte a Venezia, ma stavolta siamo tornati con un riconoscimento di assoluto prestigio. Si dice che il cinema sia l’arte della finzione, ma questo film non ha niente di finto; è autentico e per questo lo amiamo.”

Emozionate la regista Maura Delpero e l’attrice Martina Scrinzi per il forte abbraccio della comunità trentina fra ieri sera a Vermiglio e oggi a Trento. Il film “Vermiglio”, seconda opera di Maura Delpero, è stato girato in Trentino e in particolare in Val di Sole, a Vermiglio, Carciato (Dimaro – Folgarida), nella Chiesa di Comasine (Peio) e lungo il Passo del Tonale. È una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades Productions e Versus Productions, prodotto con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Eurimages e il contributo del Fondo di Coproduzione Italia – Francia, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Région Ile-de-France, distribuzione italiana Lucky Red, distribuzione internazionale Charades.