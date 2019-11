PAT * VALDASTICO: « AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI TRAMBILENO, ATTENZIONE AI GRAFICI FUORVIANTI »

Valdastico: attenzione ai grafici fuorvianti. A proposito dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Trambileno.

I Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa stanno proponendo iniziative di contrarietà al passaggio dell’autostrada A31 (completamento della Valdastico) sui loro territori. Ciò avviene anche attraverso un avviso pubblicato sui siti istituzionali dei tre comuni. Ferma restando la libertà di scelta delle tre amministrazioni, è tuttavia doverosa una precisazione.

Quello visibile ora sul sito del comune di Trambileno riporta allegato un documento in pdf dove è disegnato un tracciato della futura autostrada che non corrisponde alla realtà. In nessuna occasione tale tracciato è stato sottoposto all’attenzione dell’opinione pubblica e nemmeno ai sindaci interessati nel corso degli incontri avuti con la Giunta provinciale. Si tratta di una comunicazione fuorviante, non consona ad amministrazioni pubbliche corrette, che rischia di creare confusione impedendo ai cittadini di disporre di informazioni reali.