PAT * VAL DI SOLE: FUGATTI, « INTERSEZIONE COMMEZZADURA-MESTRIAGO-DAOLASA, VIA LIBERA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA »

09.02 - sabato 1 luglio 2023

Val di Sole, il miglioramento della viabilità finanziato dal PNC-PNRR. Fugatti: “Un’opera che risponde alle priorità del territorio”.

Via libera al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per l’intersezione Commezzadura-Mestriago-Daolasa.

Il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie-APOP della Provincia autonoma di Trento ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento di sistemazione dell’intersezione Commezzadura-Mestriago-Daolasa in val di Sole. L’intervento si colloca all’interno dell’Investimento 1 “Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità” nell’ambito della Missione 5 Componente 3 del PNC, il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR.

L’importo complessivo a base di appalto, comprensivo di progettazione ed esecuzione dei lavori, ammonta a 1.915.378,74 euro, di cui 80.000,00 euro quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’inizio delle attività di progettazione è previsto per il mese di settembre 2023, con l’avvio dei lavori stimato entro il mese di settembre 2024, per una durata di esecuzione valutata in 360 giorni.

“Un passaggio positivo, per un’opera che risponde alle richieste avanzate dal territorio e sul quale è proseguito il lavoro da parte dei tecnici della Provincia – così il presidente Maurizio Fugatti –. Si tratta di un intervento infatti che la Comunità della Val di Sole aveva ritenuto prioritario e che come tale è stato valutato nell’ambito della programmazione provinciale delle opere, potendo contare anche sull’apporto delle risorse del PNC-PNRR. L’obiettivo è la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità nell’area interessata, generando un beneficio a lungo termine per la collettività”.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di riordino dell’esistente intersezione a raso sulla strada statale 42 “del Tonale e della Mendola”, migliorando le condizioni di salvaguardia della pubblica incolumità e riducendo l’inquinamento ambientale all’interno dell’abitato di Mestriago. Contestualmente si garantirà al traffico di tipo turistico, diretto agli impianti funiviari di Folgarida-Marilleva e alle attività ricettive poste sulla sponda destra orografica del Noce, di bypassare l’abitato di Mestriago.

Al fine di conseguire tale riordino è prevista la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’attuale “accesso ad ovest” dell’abitato di Mestriago con realizzazione di quattro uscite principali ed una secondaria.

Contestualmente si procederà ad un riordino pedonale e viabilistico dell’esistente sottopasso veicolare “Via per Daolasa”.