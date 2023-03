PAT * VAL DI RABBI – UOMO FERITO DALL’ORSO: « INDIVIDUATO IL LUOGO DELL’AGGRESSIONE, DALLE UNITÀ CINOFILE CORPO FORESTALE »

18.26 - lunedì 6 marzo 2023

Uomo ferito dall’orso, le unità cinofile del Corpo forestale individuano il luogo dell’aggressione. Proseguono i sopralluoghi del Corpo forestale trentino in Val di Rabbi, all’altezza di malga Mandriole, dove nella mattinata di domenica un escursionista – accompagnato dal proprio cane – è stato aggredito da un orso. Le unità cinofile hanno individuato il luogo in cui si sono verificati i fatti, in prossimità di una curva cieca. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti tecnici dai quali potranno emergere ulteriori elementi per la ricostruzione dell’aggressione. Sulla base degli esiti delle analisi genetiche sul materiale biologico raccolto, si potrà procedere con la cattura a fini di radiocollarizzazione e identificazione dell’orso responsabile dell’aggressione. Saranno quindi compiute le valutazioni del caso, sentito il parere di Ispra. L’uomo ha riportato ferite in diverse parti del corpo e si trova ricoverato in ospedale, dove stamani ha ricevuto la visita dell’assessore provinciale alle foreste Giulia Zanotelli, che ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione provinciale.

