PAT * UX CHALLENGE: « VINCE IL TEAM COMPOSTO DA MARIA TERESA STELLA, ANDELA SITNIC, ATANASOVA SIMONA, MISIC VESNAA PER L’AZIENDA TECHNO ALPIN »

ltre 50 giovani talenti a disposizione delle imprese per ripensare l’esperienza d’uso dei prodotti digitali. UX Challenge: la sfida tecnologica di HIT ha un vincitore.

La sfida tecnologica promossa da HIT – Hub Innovazione Trentino, volta a far dialogare i più promettenti studenti e ricercatori trentini con il mondo dell’impresa locale, ha un vincitore: il team composto da Maria Teresa Stella, Andela Sitnic, Atanasova Simona, Misic Vesnaa che ha saputo rispondere alle esigenze e ai problemi dell’azienda Techno Alpin, leader nel settore degli impianti di innevamento programmato con la proposta più interessante e innovativa.

Oggi presso il C-Lab di Piazza Fiera a Trento, aperta dall’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, la rassegna finale della terza edizione di un’iniziativa che riscontra sempre un forte interesse da parte delle imprese locali, considerando anche che finora circa la metà delle soluzioni sviluppate nel corso di queste attività sono state recepite all’interno dei processi produttivi delle aziende coinvolte, integrando il loro portafoglio di prodotti e servizi con un significativo miglioramento, L’assessore Spinelli: “Trovare le soluzioni tecnologiche che servono alle imprese è appunto la mission di HIT, ho visto questi giovani talenti al lavoro e la grande partecipazione a questa iniziativa, per alcuni aspetti persino divertente ed entusiasmante. Faccio loro I complimenti”.

La “user experience” (UX) riguarda le sensazioni e i pensieri di natura soggettiva che ognuno di noi prova quando ha a che fare con un determinato prodotto, servizio o sistema. L’esperienza d’uso ci fa considerare ad esempio un prodotto digitale come semplice, utile, immediato, efficiente (oppure complicato, incompleto, o difficile da apprendere); in questo modo la UX contribuisce a definire la nostra soddisfazione con il prodotto, e l’atteggiamento verso l’azienda.

Anche in occasione della terza edizione di UX Challenge i migliori talenti del territorio negli ambiti del design, informatica e psicologia si sono sfidati per trovare le soluzioni più avanzate a problemi reali dei prodotti e servizi ideati dalle aziende del territorio. Un modo per far dialogare due mondi non sempre vicini.

Nell’edizione 2019 HIT ha selezionato 5 prodotti digitali innovativi e interattivi di aziende con sede in Trentino-Alto Adige: Deenova (Trento), Nevicam (Rovereto), TechnoAlpin (Trento), Thread Solutions (Trento), Wuerth Phoenix (Bolzano). Per la risoluzione dei problemi, HIT ha parallelamente ha coinvolto 50 giovani aspiranti innovatori del territorio – studenti, neolaureati e ricercatori – esperti in design ed interfacce digitali, e oltre 40 cittadini comuni, che in veste di potenziali utilizzatori finali del prodotto hanno testato in presa diretta il valore pratico di quanto proposto, fornendo suggerimenti e modifiche.

La UX Challenge è realizzata nell’ambito del Digital Innovation Hub, polo regionale nato a seguito di un accordo siglato da Confindustria Trento, HIT – Hub Innovazione Trentino, Confindustria Trentino Alto Adige, Assoimprenditori Alto Adige e IDM Alto Adige. L’iniziativa è promossa da Hub Innovazione Trentino in collaborazione con l’Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Trentino Sviluppo, Confindustria Trento, l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, NOI Tech Park, Architecta e UX bookclub Dolomiti.