PAT * “URBAN-PASS”: «APPROVATO UN NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON A22, IN VIGORE DAL PRIMO DICEMBRE 2024»

14.11 - venerdì 29 novembre 2024

“Urban-pass”, approvato un nuovo schema di convenzione con A22. In vigore dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2026.

“Urban-pass”, sarà prorogato fino al primo dicembre 2026 l’accordo con A22. Su proposta del presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale ha approvato un nuovo schema di convenzione che di fatto prorogherà la convenzione attualmente vigente. Il provvedimento riguarda i tratti compresi tra le stazioni di Trento nord e Rovereto sud, in entrambe le direzioni di marcia, comprese le stazioni intermedie, e, come previsto anche nelle analoghe precedenti convenzioni, i transiti in esenzione saranno esclusivamente quelli realizzati, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 06:00-09:00 e 17:00-20:00, con l’esclusione delle festività infrasettimanali, a favore degli utenti che hanno presentato apposita richiesta alla Società Autostrada del Brennero SpA.

“Rimangono valide – evidenzia il presidente Fugatti – le motivazioni che a suo tempo avevano suggerito di attivare l’Urban-pass, oggi anche in considerazione delle attività legate al rifacimento del ponte di Ravina lungo la SP 90 Destra Adige. E’ importante dunque offrire una ulteriore possibilità utile al sistema viario provinciale e comunale per limitare il congestionamento del traffico”.

La nuova convenzione sarà dunque in vigore dal 1 dicembre 2024 sino al 1 dicembre 2026, con l’assunzione dei relativi oneri, stimati in 4.200.000,00 euro (IVA inclusa), a carico del bilancio provinciale. Sarà successivamente rinnovabile per il periodo di due anni.