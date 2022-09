PAT * UNIVERSITÀ TRENTO: « INTEGRATO L’ATTO DI INDIRIZZO PER QUANTUM SCIENCE, NUOVI FONDI PER 595 MILA EURO »

15.15 - venerdì 09 settembre 2022

Università di Trento, nuovi fondi per 595.000 euro. La Giunta ha integrato l’atto di indirizzo per Quantum Science, il progetto Euregio con i giovani e la valutazione PNRR.

Con una delibera proposta dall’assessore all’istruzione, cultura e università, la Giunta provinciale ha integrato le azioni programmatiche per il 2022 dell’Atto di indirizzo per l’università e la ricerca, che riguarda la dotazione finanziaria concordata tra Provincia e Ateneo. La somma complessiva oggetto dell’integrazione è di 595.000 euro. Di questi, 350.000 euro sono assegnati al progetto “Q@TN – Quantum Science and Technology in Trento”, 165.000 euro (55mila per ciascuna annualità dal 2022 al 2024) per la “Valutazione dell’impatto PNRR”, 190mila euro per il progetto “Il mondo giovanile tra transizioni, sfide ed opportunità”, delegato alla Provincia dal GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”.

Con il provvedimento, precisa l’assessore all’istruzione, cultura e università, l’Amministrazione provinciale conferma l’attenzione alla collaborazione con l’università, allo scopo di attuare i progetti di comune interesse. La finalità è sostenere alcune iniziative importanti che vedono protagonista l’ateneo e i soggetti del territorio, mirati allo sviluppo dell’attività scientifica e delle sue ricadute sociali ed economiche, in un’ottica di sistema. “Q@TN – Quantum Science and Technology in Trento” ad esempio è il progetto portato avanti da UniTrento, Fondazione Bruno Kessler, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e CNR, volta a coordinare le attività in corso nel settore della scienza e della tecnologia quantistica e avviarne di nuove.