PAT * TURISMO IN TRENTINO – ESTATE: « L’OFFERTA TERRITORIALE DI CASTELLI – SITI ARCHEOLOGICI – MUSEI, EVENTI MOSTRE E PROPOSTE PER TUTTE LE ETÀ »

I castelli provinciali

L’estate nei castelli provinciali sarà come sempre ricca di eventi, non solo arte ma anche concerti, spettacoli, cinema all’aperto, rievocazioni storiche, esibizioni di falconeria.Quattro le mostre da non perdere. Al Castello del Buonconsiglio “I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella Biblioteca di Bernardo Cles” visitabile dal 1 luglio fino al 22 ottobre 2023. Un’incredibile e straordinaria opportunità di vedere anche le dodici tavole lignee, completamente restaurate, dipinte tra il 1531/2 dai fratelli Dosso e Battista per il soffitto della biblioteca del Magno Palazzo del principe vescovo Cles. Sempre al Castello del Buonconsiglio fino al prossimo 1° ottobre si potrà visitare la mostra monografica “Sergio Perdomi (1887-1935). Il fotografo della Venezia Tridentina” dove Perdomi è ricordato come “il fotografo dei monumenti, delle opere d’arte, delle bellezze naturali, dell’edilizia in genere della regione”. A Castel Caldes fino al 5 novembre si potrà ammirare la mostra dedicata a Bartolomeo Bezzi, mentre a Castel Stenico fino all’8 ottobre la mostra dedicata al Giappone.

Muse

Un’estate a forza dieci. In occasione dei suoi primi 10 anni, il MUSE si prepara alla grande festa di compleanno: sabato 22 luglio, dalle 16 alle 3 di notte, il museo e il giardino esterno si animano con più di 10 ore di talk, laboratori, spettacoli e concerti che intrecciano i linguaggi della scienza e dell’arte (qui il programma completo: https://www.muse.it/events/dieci-anni-di-muse/). Tante le mostre in programma: “Wild City. Storie di natura urbana”, fino al 5 novembre 2023, esplora il rapporto tra umanità e mondo selvatico in città; “Deserto Italia”, fino al 20 agosto 2023, racconta attraverso gli scatti di Stefano Torrione le ferite inferte dal clima nei paesaggi italiani; “Anima Mundi. La giostra della vita”, dal 13 luglio al 29 ottobre a Palazzo delle Albere, è un viaggio inusuale sugli eterni ritorni e i cicli della vita.

L’energia del compleanno si diffonde anche alle sedi territoriali. Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, per l’estate, propone visite guidate, laboratori e un tuffo nella vita preistorica di 4 mila anni fa. Il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, finestra sulle montagne Patrimonio UNESCO, invita alla scoperta di fossili e minerali, ma anche della storia di Toby e dei rinoceronti, i fragili giganti della Terra, con la mostra “L’ombra dell’unicorno”. Giardino Botanico Alpino e la Terrazza delle Stelle, nella conca delle Viote sul Monte Bondone, si animano con passeggiate botaniche e osservazioni astronomiche sotto uno dei cieli più belli d’Europa.

Mart

Al Mart di Rovereto prosegue fino al 27 agosto la grande mostra Klimt e l’arte italiana, già visitata da oltre 60mila persone. In arrivo dal 16 luglio la mostra dedicata all’amicizia tra due grandi artisti del secolo scorso: Leonor Fini e Fabrizio Clerici. Stessa data di apertura per le monografiche sui pittori Aurelio Bulzatti e Stefano Di Stasio e per i focus dedicati a Mario Reviglione e Alcide Ticò.

Con il biglietto del Mart si entra anche a Casa Depero e alla Galleria Civica di Trento, dove è in corso la mostra Domus Contemporanea.

Fondazione Museo storico del Trentino

Molte le proposte della Fondazione Museo storico del Trentino per questa estate. Alle Gallerie a Trento è visitabile “Spettacolo” nella Nera e diverse esposizioni nella Bianca tra cui “Alps. Comprendere la montagna” e “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. Al Museo Caproni tutti i giovedì pomeriggio è possibile utilizzare tre simulatori di volo (due SPAD e un Cessna) e partecipare ad una visita guidata gratuita. Da scoprire nel parco pubblico più grande di Trento la mostra “Gocciadoro: cento anni di un parco romantico” visitabile tutti i giorni. Da non dimenticare infine le aperture estive di Forte Cadine: da lunedì a domenica dalle 10 alle 18.

METS-Museo etnografico trentino San Michele

L’estate culturale del METS-Museo etnografico trentino San Michele si caratterizza anche per “Acqua malto luppolo e lievito: incontri fra degustazione e cultura”. Un viaggio multisensoriale dove la birra trentina diventa il filo conduttore tra tradizione, innovazione e passione artigianale. Tutti i mercoledì di luglio e di agosto dalle 17.30, esperienze uniche in cui i sapori si intrecciano con cultura, arte e conoscenza, fresche occasioni per degustare birre di qualità, scoprendo i segreti della loro produzione, in un vivace dialogo tra esperti e appassionati. Entrata libera e gratuita.

Beni culturali e archeologia trentina

Con l’inaugurazione della Villa romana di Orfeo a Trento prende il via la lunga e vivace estate dell’archeologia trentina, ricca di iniziative per il pubblico di tutte le età. Da giugno a settembre sono oltre 150 gli appuntamenti proposti al Museo delle Palafitte e al Parco Archeo Natura di Fiavé, al Museo Retico di Sanzeno, nella Tridentum romana e in altri siti del Trentino. Archeologia dimostrativa, laboratori per bambini e adulti, visite guidate partecipate, archeotrekking, spettacoli teatrali, letture, musica, presentazioni di libri e passeggiate con gli esperti saranno occasioni preziose per conoscere, divertendosi, la storia più antica del territorio assieme agli archeologi.

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

E dal 23 agosto al primo di ottobre torna il Festival “I Suoni delle Dolomiti”

Il calendario di questa edizione propone 17 appuntamenti tra le Dolomiti trentine, in luoghi raggiunti a piedi dal pubblico e dai musicisti che suonano spaziando dalla musica classica, al jazz, dalla canzone d’autore alla world music, al teatro musicale. Per scoprire insieme agli artisti protagonisti i differenti ambienti della montagna che si prepara all’autunno e dunque in grado di regalare colori e panorami come in pochi altri momenti dell’anno.

Informazioni sul programma: www.visittrentino.info/isuonidelledolomiti