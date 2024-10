PAT * TSM – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: GEROSA: «ORIENTARE I RAGAZZI, PER AIUTARLI A PRENDERE DECISIONI CONSAPEVOLI»

13.23 - martedì 1 ottobre 2024

L’assessore Gerosa: “Orientare i ragazzi per aiutarli a prendere decisioni autonome e consapevoli”. Itinerari di futuro, il progetto di TSM per raccontare il mondo del lavoro a scuola

Si chiama “Itinerari di futuro” e si rivolge agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, il progetto di alternanza scuola lavoro di TSM – Trentino School of Management per il 2024/2025, sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione. Lo scorso anno il progetto, che oggi è stato presentato ai dirigenti scolastici, ha coinvolto 22 istituti, 301 classi e circa 4800 studenti, con l’obiettivo principale di fornire ai ragazzi e alle ragazze delle scuole del Trentino conoscenze e strumenti per potersi orientare nel mondo del lavoro.

“Il progetto di TSM – commenta la vicepresidente della Provincia e assessore all’Istruzione, Francesca Gerosa – va nella direzione che abbiamo delineato, in quanto conferma il carattere orientativo delle attività di alternanza. Nelle Linee guida dell’alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo, approvate recentemente dalla Giunta provinciale, abbiamo evidenziato proprio la necessità di potenziare l’orientamento degli studenti e delle studentesse, con l’obiettivo di aiutarli a scegliere la propria strada attraverso decisioni autonome e consapevoli che portino valore al loro futuro. Dobbiamo costruire un sistema orientativo che, attraverso la trasmissione di conoscenze, possa sviluppare le competenze trasversali dei ragazzi, consentendogli di focalizzare al meglio le proprie inclinazioni lavorative e personali. Quest’anno, inoltre, nel percorso di formazione proposto da TSM entrerà anche Agenzia del Lavoro, con uno specifico modulo, riservato alle classi quinte, pensato per diffondere conoscenze utili a indirizzare gli studenti nella ricerca di un impiego. Si tratta indubbiamente – ha concluso l’assessore Gerosa – di un arricchimento che qualifica ulteriormente l’intero progetto”.

La proposta di TSM – evidenzia Francesca Mussino, dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura – giunta alla sua nona edizione, ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, in un’ottica di continuo miglioramento e di attenzione alle mutate esigenze degli studenti e delle studentesse. Fin dalle prime edizioni, d’intesa con il Dipartimento, il progetto si è sempre contraddistinto per la sua capacità di creare una rete tra diversi attori del territorio, impegnati a vario titolo nel mondo del lavoro. Per poter organizzare le diverse esperienze di alternanza, è fondamentale – ha aggiunto Francesca Mussino – che le istituzioni scolastiche sappiano dialogare con i diversi soggetti del territorio, cercando il più possibile di costruire percorsi su misura, capaci di offrire ai ragazzi delle nostre scuole una “finestra” sul mondo del lavoro, obiettivo costantemente richiamato dalla vicepresidente Gerosa”.

La presenza e il supporto di Agenzia del Lavoro all’interno del progetto 2024/2025 consentirà di proporre agli istituti scolastici trentini, che possono già aderire al percorso, un’offerta di sistema in ambito orientativo, articolata e completa, in grado di affiancare e integrare le attività di orientamento curriculari previste della normativa nazionale e provinciale.

Queste, nel dettaglio, le novità che arricchiscono la proposta formativa 2024/25:

Il modulo “Agenzia del lavoro e i Centri per l’impiego: servizi e opportunità”, che si pone come obiettivo quello di ampliare e approfondire le opportunità che il sistema pubblico offre in termini di servizi per la ricerca del lavoro.

Il modulo “Verso il lavoro: laboratorio su curriculum vitae, lettera di presentazione e colloquio”, frutto di una sperimentazione avviata nell’anno scolastico 2023-2024 con le quinte del Liceo Bonporti di Trento, intende accompagnare e supportare studenti e studentesse nella redazione del proprio curriculum vitae.

Il percorso “Design your future” composto da 2 moduli di 3 ore ciascuno, è pensato per aiutare studenti e studentesse a scoprire le proprie attitudini, sviluppare competenze chiave e sperimentare metodi e approcci utili a pianificare il proprio futuro.

Il percorso nelle scuole, che partirà a inizio novembre, sarà costantemente monitorato al fine di verificarne l’efficacia. Sono tre, in particolare, gli strumenti utilizzati per il monitoraggio svolto da TSM:

il questionario online diretto a studenti e studentesse, che permette di rilevare in tempo reale l’andamento e il gradimento di ogni modulo, e di condividere le risposte, in forma anonima, con i formatori e le formatrici;

la scheda di monitoraggio rivolta alle istituzioni scolastiche al fine di raccogliere eventuali spunti di miglioramento per il progetto dell’anno successivo.

gli incontri con i formatori e le formatrici del progetto e con i docenti referenti per l’alternanza nelle scuole coinvolte, con l’obiettivo di condividere esperienze, sollecitazioni e proposte di miglioramento riferite a situazioni specifiche.