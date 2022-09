PAT * TRENTO – “FESTIVAL SPORT“: « GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE PARTE LA QUINTA EDIZIONE, OSPITE D’ECCEZIONE AL TEATRO SOCIALE GIANLUIGI BUFFON (ORE 18.00) »

15.07 - martedì 20 settembre 2022

Giovedì parte la quinta edizione de Il Festival dello Sport.La città si veste di rosa. L’attesa è quasi finita. Il Festival dello Sport di Trento prenderà il via giovedì con una 4 giorni che vedrà coinvolti oltre 300 ospiti che daranno vita a più di 150 eventi in cui racconteranno i loro “Momenti di gloria”, il tema scelto per la quinta edizione del Festival. Per celebrare l’avvio di questa grande kermesse si terrà alle 18.00, al Teatro Sociale, la grande inaugurazione che avrà come ospite d’eccezione Gianluigi Buffon, il portiere italiano più forte di sempre, campione del mondo nel 2006.

Mentre la città si veste di rosa e nelle piazze del centro storico si completano gli allestimenti dei vari camp, gli organizzatori stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli di un palinsesto davvero straordinario.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero per il pubblico, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

Per essere costantemente aggiornati sul programma del Festival è bene collegarsi al sito:

www.ilfestivaldellosport.it

Si ricorda, infine, ai giornalisti e agli operatori dell’informazione che intendono seguire il Festival, di accreditarsi al più presto. Sul sito, nell’area press, trovano le modalità per richiedere l’accredito stampa.