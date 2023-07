PAT * “TRENTINO MUSIC ARENA”: FUGATTI, « PRESENTATI I CONCERTI-EVENTI DEL 27-28-29 LUGLIO » (ELENCO ARTISTI E BAND) – (VIDEOINTERVISTA)

17.58 - martedì 18 luglio 2023

Fugatti: “Un’area che abbiamo fortemente voluto confermare a disposizione dei trentini “. Ecco il programma dell’intrattenimento e degli spettacoli per l’Area San Vincenzo. Da una parte la solidarietà ai cittadini dell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione nell’ambito di un format (Trentino Love Fest) destinato a ripetersi negli anni, dall’altra le proposte musicali di tendenza per il mese di agosto e, per concludere, concerti con vip dello spettacolo in corso di definizione, parallelamente all’Oktoberfest.

Ecco il menu per l’area di San Vincenzo a Trento, svelato questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Un’area che abbiamo voluto mettere a disposizione dei trentini per una pluralità di iniziative dedicate all’intrattenimento, allo spettacolo come pure ai momenti ricreativi”.

Alla conferenza stampa stamani erano presenti anche il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti, il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, l’amministratore di EDG Spettacoli Enzo Di Gregorio e, in collegamento da remoto, il direttore del centro Servizi culturali Santa Chiara Massimo Ongaro.

“Sarà a luglio una tre giorni con artisti che guardano alle nuove tendenze musicali, ai giovani, alla musica indipendente, alle nostre band trentine. Con alcuni nomi conosciuti anche al pubblico meno giovane – ha detto Di Gregorio. “È stato tracciato un percorso musicale che via via andrà ad incontrare i gusti di tutti o comunque della maggior parte delle persone”.

“Un programma importante, che nasce per dare un futuro all’arena trentina dei concerti e che si arricchirà ancora. Soprattutto i workshop consentiranno di costruire una comunità che si vuole professionalizzare intorno all’attività di spettacolo”, ha spiegato Ongaro.

“”Da parte nostra siamo chiamati ad accompagnare queste iniziative con un’attività di comunicazione, in una logica di continuità fino al 2024, rispetto ad eventi ed artisti di caratura nazionale ed internazionale. È stato fatto uno sforzo per rendere quest’area un luogo importante per i concerti nel nord Italia: in questi mesi i giovani, e non solo, sono tornati ad affollare i luoghi di spettacolo con la voglia di ritrovarsi e anche Trento e il Trentino vogliono proporsi in tal senso”, ha aggiunto Rossini.

“Abbiamo predisposto le dotazioni di base, le torri faro per l’illuminazione, i servizi igienici, i locali per i backstage e l’ospitalità e le transennature, per quest’anno noleggiate e dall’anno prossimo come strutture che gli organizzatori si troveranno a disposizione per i concerti. L’area potrà comunque essere destinata anche alla fruizione del tempo libero da parte dei cittadini, sulla base delle indicazioni che darà il Comune di Trento”, ha concluso Nicoletti.

Ma andiamo con ordine. Nei giorni 27-28-29 luglio prossimi la kermesse della durata di 3 giorni è prevista in in orario 17.00-02.00, con show di musica e spettacoli in formula festival, con la presenza di quattro o più unità artistiche nell’arco della giornata. Trentino Love Fest sarà la prima edizione di un evento estivo musicale a cadenza annuale a carattere di solidarietà (ecco perché LOVE). Ogni anno il ricavato della kermesse musicale sarà devoluto in beneficenza. Quest’anno l’evento avrà un biglietto a un prezzo simbolico (2,50 euro), il cui ricavato andrà a sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, integrato dalle donazioni che potranno essere fatte sul conto corrente che l’iniziativa contribuirà a promuovere.

Il festival nasce dall’idea di una formula di intrattenimento musicale basata sul “Charity Event”, con la finalità di sostenere annualmente progetti di beneficenza, richiedendo l’adesione di artisti, cantanti, performer regionali, nazionali ed internazionali. Il supporto alle disabilità, la ricerca oncologica e l’inclusione sociale nonché l’aiuto in circostanze di difficoltà dovute a catastrofi naturali saranno le principali aree di intervento di questa organizzazione filantropica. Filone musicale di questa prima tranche di iniziative per quest’anno sarà l’evoluzione storica che ha portato l’hip hop italiano a diventare trap italiana. Non mancheranno le band e gli artisti locali. Il tutto, inoltre, sarà contornato dal servizio food & beverage attivo per tutta la durata degli eventi.

L’estate alla Trentino Music Arena proseguirà poi anche ad agosto, dal 23 al 26, con la rassegna “Trentino Spettacolo e Musica”, con un vasto programma di eventi, workshop ed incontri. Per poi chiudere a settembre, come detto, nel mese in cui EDG Spettacoli, società trentina specializzata in organizzazione eventi e concerti, organizzerà l’Oktoberfest trentina, con un paio di concerti di artisti di fama in corso di individuazione. Per i nomi sarà necessario attendere la conclusione delle diverse stagioni concertistiche dei vari artisti.

Ecco nei dettagli il programma.

Giovedì 27 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Tredici Pietro & Lil Busso

giANMARIA

Rebel Rootz

Le Vibrazioni

Closing Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

LUM!X

///

Venerdì 28 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Gne records

Mida

Naska

Interlude Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

AVA

Tony Effe

Mikaela

///

Sabato 29 2023

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Tormento

Cor veleno

Dani faiv

Nayt

Closing dj set edg | trentino eventi | radio partner

DES3ETT

Simone D’Adamo

*

Foto di: Juliet Astafan