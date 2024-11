PAT * TRENTINO, «IN SERATA L’ATTESO ARRIVO DELLA NEVE, PRUDENZA SULLE STRADE E OBBLIGO DI ATTREZZATURA INVERNALE»

16.45 - giovedì 21 novembre 2024

Nella serata di oggi, 21 novembre, deboli nevicate interesseranno gran parte del territorio provinciale, con fenomeni che si estenderanno anche nelle valli più basse, dove potrebbero accumularsi alcuni centimetri di neve. Lo comunica Meteotrentino. Le neve ha già iniziato ad imbiancare le montagne e si sta abbassando progressivamente verso i fondovalle dove nelle ore serali e notturne (dalle 20 alle 24 circa) potrebbe interessare anche la città capoluogo.

Entro le prime ore di domani, sono attesi 5-10 centimetri di neve in montagna, mentre nelle valli gli accumuli saranno minimi, limitandosi principalmente alla vegetazione e ai tetti, con eventuali accumuli al suolo più probabili nelle zone più fredde e sui ponti.

Si ricorda che, come ogni anno, dal 15 novembre è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dei veicoli. In considerazione delle previsioni meteo, si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla guida, adattando la velocità alle condizioni stradali, aumentando la distanza di sicurezza e facendo attenzione all’eventuale presenza di mezzi spargisale.

Le nevicate, sebbene siano un fenomeno relativamente raro per il mese di novembre, sono un primo segnale del ritorno della stagione invernale. Infatti, solo in un anno su cinque si verificano nevicate significative a Trento in questo periodo, e solo nel 4% degli anni le precipitazioni superano i 10 centimetri.

In risposta all’arrivo di condizioni meteo avverse, il Dipartimento Infrastrutture e trasporti della Provincia, in collaborazione con il Servizio Gestione strade, ha attivato un Piano di coordinamento per la gestione della viabilità durante le nevicate. Il piano è volto a garantire la sicurezza e la fluidità della rete stradale principale, con particolare attenzione alle arterie più frequentate e cruciali per i collegamenti tra i principali centri abitati. Il Piano prevede l’attivazione di tutte le forze necessarie per mantenere agibile la rete viaria in caso di nevicate a media o forte intensità.