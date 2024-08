PAT * TRENTINO: «FINE SETTIMANA CON MASSIME SOPRA I 35 GRADI, IN MONTAGNA POSSIBILI “TEMPORALI DI CALORE“»

16.25 - sabato 10 agosto 2024

Trentino, fine settimana con massime sopra i 35 gradi. Temperature sopra la media a tutte le quote e notti tropicali. Specie in montagna possibili temporali dovuti al calore.

Si preannuncia un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità del tempo con temperature sopra la media a tutte le quote sul territorio provinciale e il rischio – specie in montagna – di “temporali di calore” estivi, temporali a tutti gli effetti dovuti agli elevati valori termici.

Nella prossima notte, come riporta Meteotrentino, la quota dello zero termico sarà prossima o poco superiore a 5.000 metri, valore decisamente elevato che non tutti gli anni viene raggiunto nel nostro territorio. Le temperature saranno ovviamente superiori alla media soprattutto in montagna con minime che, specie nei fondovalle più bassi, risulteranno superiori a 20 gradi (notti tropicali) e massime superiori a 35 gradi specie nelle zone poco ventilate.

Questo fino a martedì, quando l’afflusso di aria via via meno calda determinerà un progressivo calo delle temperature specie in montagna. Si consiglia quindi di fare attenzione al possibile sviluppo, già da domani, di temporali di calore, soprattutto in montagna ed al pomeriggio sera.

Rischio calore, le indicazioni

Di fronte a temperature elevate sono sempre valide le indicazioni per la gestione del rischio calore sui luoghi di lavoro, contenute nel documento elaborato dal Comitato provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro.

A questi si associano i consigli rivolti in particolare alla popolazione anziana e i soggetti in condizioni di fragilità: ad esempio bere molta acqua, fare pasti leggeri, ridurre l’attività fisica, coprirsi il capo all’esterno e usare gli occhiali da sole.

La curiosità: 35 gradi, ma lontani dal record di 39

Anche se a Trento Laste, nei prossimi giorni, sono previste temperature massime vicine a 35 gradi, probabilmente non riusciremo a superare la massima di agosto dello scorso anno che fu di ben 37,1 gradi il 21 agosto 2023. Inoltre, rimarremo quasi certamente ben lontani dal record assoluto di agosto (39 gradi) misurato ben due volte: l’11 agosto 2003 e il 15 agosto 1974.