PAT * TRENTINO FILM COMMISSION: « POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO SOCIETà DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA ENTRO IL 24/9 »

Trentino Film Commission: domande di contributo entro il 24 settembre. Si tratta della terza e ultima call del 2019.

Ci sono ancora pochi giorni di tempo per partecipare alla terza e ultima call di Trentino Film Commission, con la quale si finanziano opere cinematografiche, di fiction, serie e programmi per la televisione e progetti di documentario, sia nazionali che internazionali.

Nei due precedenti bandi del 2019, a febbraio e giugno, sono stati ammessi al finanziamento un totale di 13 progetti, di cui 5 cinematografici e televisivi, 4 documentari e 4 presentati da produzioni locali, ai quali si aggiungono altri progetti per attività di formazione e partecipazione a mercati di settore per professionisti locali.

Il Comitato scientifico di TFC nel selezionare le opere ha valutato come sempre non solo le potenzialità promozionali e il valore culturale, ma anche la capacità di sviluppare indotto economico attraverso la spesa diretta che le società sostengono durante le riprese in provincia di Trento.

La scadenza per le domande di contributo è il 24 settembre 2019, possono presentare richiesta società di produzione cinematografica, televisiva e di documentario – locali, nazionali e internazionali, nonché i professionisti o gli aspiranti professionisti residenti in Provincia di Trento per il sostegno alla partecipazione a corsi di formazione o a mercati professionali di settore.

*

Qui di seguito i progetti approvati nelle call di febbraio e giugno 2019

Produzioni cinematografiche e televisive:

La volta buona

Regia di Vincenzo Marra

Prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group

Cast: Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani, Massimo Wertmuller

Riprese in Trentino effettuate nel mese di maggio

Din Don 2

Regia di Paolo Geremei

Prodotto da Sunshine Production

Cast: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth, Ivano Marescotti, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta, Leonardo Bocci, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Laura Torrisi, Marco Milano, Rebecca Staffelli e Crisula Stafida

Riprese in Trentino effettuate nei mesi di giugno e luglio

Atlas

Regia di Nicolò Castelli

Prodotto da Tempesta Film

L’estate di Jonas

Regia di Marco Turco

Prodotto da Bibi Film

Rispet

Regia di Cecilia Bozza Wolf

Prodotto da Stefilm International

*

Produzioni di documentario:

Il cercatore di infinito

Regia di Federico Massa e Andrea Azzetti

Prodotto da Avilab srl

Amate sponde

Regia di Egidio Eronico

Prodotto da EiE Film

La stagione

Regia di Andrea Segre

Prodotto da Zalab Film

Inedita

Regia di Katia Bernardi

Prodotto da GA&A Productions

*

Produzioni locali:

Undercut – L’oro di legno

Regia di Angelo Poli e Mario Barberi

Prodotto da GiUMa Produzioni

Serie TV factual andata in onda su Dmax nei mesi di giugno e luglio

Making the forests

Regia di Mali Weil

Prodotto da Il Gaviale Soc. Coop.

Adam Ondra. Pushing the limits

Regia di Jan Simanek, Petr Zarub

Prodotto da Jun Cut

Undercut – L’oro di Legno (2° stagione)

Regia di Angelo Poli e Mario Barberi

Prodotto da GiUMa Produzioni