PAT * TRASPORTI PUBBLICI: « TRENI IN SCIOPERO FINO ALLE 21 DI DOMANI, GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI SULLE LINEE REGIONALI DEL BRENNERO E VALSUGANA »

Treni in sciopero fino alle 21 di domani. Garantiti i servizi essenziali sulle linee regionali del Brennero e della Valsugana.

Il Servizio trasporti pubblici della Provincia informa che da stanotte e sino alle ore 21.00 di domani, venerdì 29 novembre 2019, i treni lungo le linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana potranno subire cancellazioni o variazioni a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di astensione dal lavoro nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, mentre lungo la Valsugana sono garantiti i servizi svolti da Trentino trasporti; in tal modo è quindi assicurata circa la metà delle corse.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.