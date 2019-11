PAT * TICKET – CHIARIMENTO: « SUI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NON è POSSIBILE L’ABOLIZIONE SELETTIVA »

Ticket: sui livelli essenziali delle prestazioni non è possibile l’abolizione selettiva. L’interpretazione che viene data da un giornale on line della decisione della Giunta provinciale di introdurre con la prossima finanziaria l’abolizione dei ticket sulle ricette mediche richiede un doveroso chiarimento.

L’abolizione dei ticket infatti non può che essere generalizzata – indipendentemente dal reddito – in quanto si tratta di livelli essenziali delle prestazioni che per tale ragione, non possono essere ridotti selettivamente.

Nella sostanza comunque non viene meno la motivazione alla base di questa scelta, che va nella direzione di garantire a tutti il diritto alla salute, con particolare attenzione alle necessità dei cittadini meno abbienti e della classe media che non sono esenti per reddito e per patologia ma che non possono certamente dirsi privilegiati.