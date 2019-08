PAT * STRUTTURE APSS: SEGNANA, « SODDISFATTE LE RICHIESTE RIGUARDO L’ASSUNZIONE DI 107 NUOVI INFERMIERI »

Segnana: soddisfatte le richieste delle strutture Apss riguardo all’assunzione di 107 nuovi infermieri Soddisfazione dell’assessore alla salute e politiche sociali Stefania Segnana per la recente firma del contratto di assunzione a tempo indeterminato per 107 infermieri, che lavoreranno in diverse strutture dell’Apss, sia ospedaliere, sia territoriali. Le assunzioni sono frutto di un concorso indetto a dicembre 2018 e la cui graduatoria è stata approvata lo scorso giugno.

“Abbiamo raccolto le esigenze dei servizi territoriali e ospedalieri di tutto il territorio provinciale – sottolinea l’assessora Segnana – . Da Trento a Rovereto, da Borgo a Cles, da Tione a Cavalese e ad Arco, era atteso da tempo sia l’ingresso di nuove ‘forze’ sia la stabilizzazione di quelle esistenti. Quella dell’infermiere è una figura determinante per il buon funzionamento dlele strutture sanitarie. Siamo quindi molto contenti di avere raggiunto questo risultato a cui si aggiungerà entro l’anno anche un nuovo concorso per ulteriori assunzioni”.