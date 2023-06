PAT * STRADA MENADOR: FUGATTI, « CONCLUSI I LAVORI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORATA SICUREZZA E PERCORRIBILITÀ »

13.50 - mercoledì 7 giugno 2023

Strada del Menador, con asfaltatura e segnaletica conclusi i lavori di sistemazione.Fugatti: “Migliorata la sicurezza e la percorribilità di un collegamento importante per le comunità e il turismo”.

Con l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica orizzontale terminate ieri si sono conclusi i lavori del primo intervento di sistemazione e rettifica della provinciale 133 di Monterovere, la strada dei “Kaiserjäger” e della Grande Guerra, panoramico collegamento tra la Valsugana e gli Altipiani cimbri già percorso dai ciclisti del Giro d’Italia 2022. I lavori erano iniziati nell’ottobre 2021, con alcune sospensioni per favorire la stagione turistica estiva, su richiesta delle amministrazioni locali, nonché lo stesso passaggio della Corsa rosa. Dopo la riapertura al transito per la stagione invernale, i lavori erano ripresi lo scorso 15 maggio per l’ultimazione delle opere di finitura.

“Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, la messa in sicurezza e il miglioramento della strada di Monterovere, in una modalità nella quale sono state accolte le esigenze delle comunità interessate” precisa il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Ringrazio dunque le strutture tecniche della Provincia, le imprese e i lavoratori coinvolti nell’opera. Questa sistemazione ha consentito di adeguare un collegamento di primaria importanza per le comunità e per le potenzialità turistiche delle aree interessate. Contribuisce inoltre a garantire collegamenti sicuri ed efficienti su tutta la rete provinciale della mobilità”.

Nello specifico, i lavori erano iniziati il 6 ottobre 2021 con l’allargamento della strada mediante scavo di sbancamento in roccia e con la messa in sicurezza delle scarpate di monte. Successivamente sono stati sospesi come detto nell’inverno 2021-2022 e nel periodo dal 20 maggio al 5 settembre 2022.

Lo scorso autunno sono stati realizzati i muri ed i banchettoni in cemento armato e installate le barriere di sicurezza stradali. Con la successiva posa dello strato di binder in conglomerato bituminoso la strada è stata aperta al transito per la stagione invernale il 21 dicembre 2022. Infine a partire dallo scorso 15 maggio la conclusione dei lavori di finitura.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Progettista e direttore lavori: ing. Paolo Nicolussi Paolaz – direttore Ufficio strutture stradali – Apop – PAT

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Mauro Pontalti

Responsabile del Procedimento : ing Carlo Benigni Sostituto Dirigente Servizio opere stradali e ferroviarie – Apop

Impresa Appaltatrice: Zampedri Lorenzo s.r.l. – Pergine Valsugana (TN)

Importo Lotto 1: 844.000,00 euro

Data consegna lavori: 06.10.2021

Data ultimazione: 06.06.2023

Lavori barriere paramassi

L’intervento successivo sarà la posa delle barriere paramassi, per un importo dei lavori di 130.000 euro, con avvio programmato nel luglio 2023.