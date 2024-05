PAT * SPORTSCHÜTZENGILDE – 600 ANNI: « A MILS IN TIROLO PRESENTE L’ASSESSORE MARCHIORI, DAL TRENTINO SCHÜTZEN ARCO E WELSCHTIROLER SCHÜTZENBUND»

15.54 - sabato 11 maggio 2024

Si sono celebrati oggi presso l’area sportiva di Mils e Hall, a circa 20 minuti da Innsbruck, i 600 anni della Sportschützengilde, la corporazione che organizza una storica gara di tiro sportivo, unica nel suo genere in Austria, a cui prendono parte numerose associazioni provenienti dai tre territori dell’Euregio.

Ampia la partecipazione, con rappresentanze da tutto il Tirolo storico e dalla Baviera; dal Trentino, erano presenti la compagnia Schützen di Arco e una rappresentanza della Welschtiroler Schützenbund. Tra le autorità, il Capitano del Tirolo, i sindaci di Hall in Tirol e di Mils e l’assessore alla promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento, Simone Marchiori, che nel saluto istituzionale ha sottolineato l’importanza dei rapporti ormai consolidati tra i tre territori dell’Euregio, un esempio non solo a livello locale, ma anche europeo e internazionale. In un’epoca in cui le buone relazioni tra le regioni e i popoli sono essenziali per affrontare le sfide globali e costruire un futuro di pace e benessere, infatti, il progetto dell’Euregio rappresenta un modello di cooperazione concreta e efficace.

L’assessore ha evidenziato come l’unità di intenti e una programmazione di azioni comuni celebrino l’appartenza ad un passato condiviso fra i territori del Tirolo Storico, ma soprattutto proiettino le nostre comunità verso un futuro di maggiori intese e di reciproca solidarietà. Proprio momenti come la festa di oggi permettono di condividere esperienze e intrecciare nuove amicizie, consentendo di rafforzare i legami e offrendo la consapevolezza del valore dei sistemi di autogoverno in una chiave euroregionale.

Di fronte alle compagnie presenti a Mils, l’assessore ha ricordato che la parola “Schützen” in italiano richiama le parole cura e protezione: oltre a proteggere storicamente le tradizioni e i territori, gli Schützen, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel preservare l’identità e la storia comuni. Per questo ha espresso gratitudine per l’impegno nel promuovere i valori a fondamento dell’Euregio e nel mantenere vive le radici culturali e storiche.

L’apertura ufficiale delle celebrazioni ha visto radunarsi le varie compagnie per la sfilata, la funzione religiosa nella chiesa parrocchiale, i saluti istituzionali e quindi l’avvio della gara presso il poligono di tiro di Milss/Hall, che vedrà impegnati i partecipanti in vari appuntamenti di qui al prossimo 2 giugno.