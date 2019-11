PAT * SOCIETà SPORTIVE: « CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DEGLI ATLETI, OLTRE UN MILIONE DI EURO DALLA GIUNTA »

Contributi alle società sportive per il trasporto degli atleti: oltre un milione di euro dalla Giunta. Deliberato un provvedimento su proposta dell’assessore Roberto Failoni.

Per assicurare il finanziamento di tutte le domande pervenute da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche per l’acquisto di autoveicoli adibiti al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, come previsto dalla modifica sulla legge provinciale sullo sport inserita nell’assestamento di Bilancio dello scorso agosto, la Giunta provinciale ha approvato un provvedimento che incrementa la somma già destinata allo scopo, per un ammontare totale di 1.173.000 euro.

“In questo modo tutte le richieste potranno essere soddisfatte: si tratta anche di un riconoscimento nei confronti dei tanti soggetti che operano nel settore dello sport, che promuovono con passione e impegno le loro attività a vari livelli, anche dilettantistici, a beneficio di tanti giovani e meno giovani che credono fermamente nei valori dello sport”, ha commentato l’assessore Roberto Failoni, che ha promosso il provvedimento.

I finanziamenti saranno definiti secondo i criteri e le modalità di attuazione della “Legge provinciale sullo sport 2016”, già approvati con apposita deliberazione il 30 agosto scorso.