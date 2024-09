PAT * SCUOLE INFANZIA: «DA MARTEDÌ PRIMO OTTOBRE APERTE LE ISCRIZIONI PER L’INSERIMENTO A GENNAIO 2025»

10.53 - mercoledì 25 settembre 2024

Il termine scade l’8 ottobre e riguarda i bambini nati nei mesi da febbraio ad aprile 2022. Scuole dell’infanzia, da martedì primo ottobre aperte le iscrizioni per l’inserimento a gennaio 2025.

Dalle ore 8 di martedì primo ottobre e fino alle ore 20 di martedì 8 ottobre 2024 sono aperte le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia per l’inserimento a gennaio 2025 dei bambini nati dal primo febbraio al 30 aprile 2022. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dalle famiglie in modalità online mediante l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it – Area Infanzia, scuola e formazione.

Possono presentare domanda di iscrizione per l’ingresso anticipato alla scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2024/25, a partire da gennaio 2025, le famiglie di bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025 (i bambini nati dal 1° febbraio 2022 al 30 aprile 2022), residenti o domiciliati in provincia di Trento. La domanda può essere presentata come conferma della pre-iscrizione già effettuata dalle famiglie entro il 31 gennaio 2024 (ed in tal caso la famiglia beneficia di una precedenza su altre domande di ingresso) o come nuova domanda.

Le famiglie interessate possono presentare domanda per la scuola dell’infanzia della propria area di utenza o per la scuola di altra area di utenza nei seguenti casi:

– la scuola dell’infanzia dell’area di utenza non ha disponibilità di posti;

– la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei genitori, entrambi lavoratori;

– la scelta della scuola è dipesa da fattori di organizzazione familiare e legata all’accudimento dei bambini da parte dei nonni residenti o domiciliati nell’area di utenza della scuola nel caso di genitori entrambi lavoratori.

Non è possibile iscrivere lo stesso bambino contemporaneamente in più scuole dell’infanzia.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dalle famiglie in modalità online mediante l’accesso al portale provinciale del servizio pubblico all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Icrizioni-alla-scuola-dell’infanzia, dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2024 alle ore 20.00 dell’8 ottobre 2024.

Per la compilazione della domanda online sono consultabili nel portale https://www.servizionline.provincia.tn.it la guida alla compilazione e le faq ai quesiti più frequenti. Ulteriori indicazioni per i genitori sono disponibili all’indirizzo: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Iscrizioni-alla-scuola-dell-infanzia .

Nel caso in cui la famiglia fosse impossibilitata a inoltrare la domanda online è possibile presentare la domanda su apposito modulo scaricabile, per le scuole dell’infanzia provinciali, dai siti della Provincia autonoma di Trento e di “Vivoscuola” agli indirizzi www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it ; per le scuole dell’infanzia equiparate, dai siti informatici delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all’indirizzo www.fpsm.tn.it e Associazione Co.E.S.I. all’indirizzo www.associazionecoesi.c om.

Maggiori informazioni inoltre possono essere assunte, per le scuole dell’Infanzia provinciali, presso il Circolo di coordinamento o l’Istituto scolastico (per le scuole Ladine e dell’Altopiano di Folgaria); per le scuole dell’Infanzia equiparate, presso l’Ente gestore di riferimento.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all’obbligo vaccinale la regolarità della posizione vaccinale è condizione per l’iscrizione al servizio di scuola dell’infanzia.

Le domande saranno accolte entro il limite dei posti di sezione disponibili. La scuola provvederà ad informare le famiglie in merito all’ammissione delle domande ai fini della frequenza da gennaio 2025. L’eventuale ampliamento dei posti disponibili nella scuola in relazione all’assegnazione di risorse aggiuntive di personale disposto dalla Giunta provinciale, sarà comunicato alle famiglie in tempo utile per l’ingresso a gennaio 2025 e comunque entro venerdì 13 dicembre 2024.