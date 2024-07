PAT * SCUOLA: GEROSA, «FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPROVATO IL PROGRAMMA PER I PROSSIMI DUE ANNI / IN ARRIVO NOVITÀ PER “IFTS“ E “AFP“»

13.56 - venerdì 12 luglio 2024

Approvato il programma della formazione professionale per i prossimi due anni scolastici.In arrivo novità per IFTS e AFP, quattro i nuovi percorsi della formazione professionale. Approvato dalla Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, un provvedimento che definisce e aggiorna l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di Alta Formazione Professionale (AFP) e della Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per i prossimi due anni scolastici. Con il provvedimento viene anche riprogrammato l’utilizzo delle risorse per i percorsi di Alta Formazione Professionale e individuate le risorse necessarie a realizzare il Piano pluriennale.

“Sono in arrivo diverse novità – ha spiegato Gerosa – il 2025 sarà un anno di transizione per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e di Alta Formazione Professionale. Partiranno, infatti, contestualmente l’edizione ad anno solare 2025 e l’edizione ad anno formativo 2025/2026, per allineare i percorsi IFTS all’esistente calendario formativo della formazione professionale, così da garantire nell’imminenza della conclusione dei percorsi di scuola secondaria superiore la continuità dei percorsi post diploma”. “Inoltre, spiega ancora la vicepresidente, verranno attivati quattro nuovi percorsi diurni di Tecnico e un nuovo percorso per adulti di Operatore del legno”.

In particolare per i percorsi di Alta Formazione Professionale il 2025 sarà un anno di transizione, in quanto le linee strategiche della XVII legislatura prevedono lo sviluppo di un sistema di ITS Academy trentina, per allinearsi alla legge 99/22 che disciplina “l’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. In vista della costituzione della nuova ITS Academy, si renderà necessario allineare gli standard formativi provinciali a quelli nazionali e adeguare il calendario formativo dall’anno solare all’anno accademico.

Per quanto riguarda i quattro nuovi percorsi diurni di Tecnico, si tratta della formazione per “Tecnico di carrozzeria”, “Tecnico informatico dei sistemi, reti e data management”, “Tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni ICT”, “Tecnico di produzione delle bevande” e, dall’anno formativo 2025/2026, anche “Tecnico dei sistemi e dei servizi logistici”, oltre al citato nuovo percorso per adulti di Operatore del legno.

Il provvedimento intende anche ampliare il numero delle classi dei percorsi CAPES, per garantire ad un maggior numero di studenti la possibilità di conseguire il Diploma di Istruzione Professionale, anche in considerazione della rinnovata modalità di accertamento dei prerequisiti avviata quest’anno.