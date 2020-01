PAT * SCUOLA: « AL VIA LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 20120/2021, LE DOMANDE ONLINE DAL 7 AL 31 GENNAIO »

Scuola, da oggi al via le iscrizioni per l’anno scolastico 20120/2021, Le domande online dal 7 al 31 gennaio.

Ci sarà tempo dal 7 al 31 gennaio 2020 per iscrivere i ragazzi alle classi prime delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, per l’anno scolastico 2020/2021. La procedura di iscrizione online si effettua accedendo al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area “Infanzia, scuola e formazione “.

L’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per via telematica (online) attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area “infanzia, scuola, formazione”, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari). Il completamento delle operazioni di iscrizione si esplica con la compilazione delle schede predefinite e con il successivo invio telematico delle stesse.

In relazione a situazioni di difficoltà dell’utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande di iscrizione. Qualora non sussistano le condizioni per un’autonoma iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l’istituzione scolastica, che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria.

Sono invece effettuate d’ufficio, ossia a carico dell’istituzione scolastica e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima.