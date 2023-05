PAT * SCUDETTO ITAS TRENTINO: « PIAZZA DUOMO A TRENTO GREMITA PER LA FESTA DELLA SQUADRA, CON BANDIERE STRISCIONI E CORI »

21.01 - giovedì 18 maggio 2023

Sul palco allestito in piazza Duomo anche l’assessore all’istruzione della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti. Scudetto Itas Trentino. Piazza gremita per la festa della squadra.

Bandiere, striscioni, cori e tanti applausi per i nuovi campioni d’Italia. In piazza Duomo si sono radunati davvero moltissimi tifosi per celebrare la conquista del campionato italiano di pallavolo maschile della Trentino Volley e la promozione in Serie A1 della squadra femminile. Entrambe le compagini hanno sfilato sul palco ed esibito la coppa simbolo della vittoria. Tra i più acclamati dal tifo colorato di gialloblù il capitano Matey Kaziyski, Alessandro Michieletto e il coach Angelo Lorenzetti.

A distanza di una notte non si è minimamente attenuata l’euforia per il quinto scudetto di Trentino Volley. Una gioia doppia per un tricolore totalmente inaspettato a inizio stagione, ma meritato dopo un campionato in continuo crescendo, culminato con il successo su Piacenza in semifinale (che ha sconfitto Trento nella finale di Coppa Italia lo scorso febbraio) e quello in cinque gare su Civitanova, campione uscente.

La festa ha coinvolto diverse istituzioni, come il sindaco di Trento Franco Ianeselli e anche l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, presente alle celebrazioni: “Sono passate poche ore dalla vittoria contro Civitanova – ha affermato – e l’entusiasmo e la passione attorno a questi 14 campioni della pallavolo non accennano a diminuire.

Lo hanno dimostrato gli oltre 4mila presenti ieri sera nel palazzetto di via Fersina che hanno spinto la squadra al successo, lo confermano oggi i tanti tifosi colorati radunatisi qua in piazza Duomo e che ringrazio. Una piazza così gremita riempie il cuore anche della giunta provinciale che rappresento.

Significa che Trentino Volley ha saputo coinvolgere nel suo percorso vincente i suoi tifosi, ma anche tutti gli sportivi e la comunità del Trentino che come noi ha sempre seguito da vicino l’evoluzione del team che ha dimostrato, impegno, sacrificio, tenacia nel perseguire il proprio obiettivo”.