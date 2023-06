PAT * SCIOPERO PERSONALE TRENITALIA: « DA 02.00 DOMENICA 11/6 A 01.00 LUNEDÌ 12/6, PER TRENI REGIONALI POSSIBILI CANCELLAZIONI O VARIAZIONI »

16.21 - mercoledì 7 giugno 2023

Sciopero personale Trenitalia: dalle ore 02:00 di domenica 11 giugno alle ore 01:00 di lunedì 12 giugno. Per i treni regionali possono verificarsi cancellazioni o variazioni. La Provincia autonoma di Trento informa che, dalle ore 02:00 di domenica 11 giugno alle ore 01:00 di lunedì 12 giugno 2023, è stato indetto uno sciopero del personale mobile ed equipaggi di Trenitalia della Direzione Provinciale Bolzano e Direzione Provinciale Trento. Per i treni regionali possono quindi verificarsi cancellazioni o variazioni, mentre non sono coinvolti i treni a lunga percorrenza. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.