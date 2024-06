PAT * SANITÀ TRENTINO: TONINA, «PNRR, RIMODULATO IL PIANO OPERATIVO PROVINCIALE PER LA MISSIONE “SALUTE”»

16.25 - venerdì 28 giugno 2024

Rimodulato il Piano operativo provinciale per la missione “Salute” del Pnrr. Tonina: “Con il 30 giugno sarà raggiunto l’obiettivo di completare le cinque Centrali Operative Territoriali”.

Con un provvedimento approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, è stata approvata la seconda rimodulazione del Piano operativo provinciale (POP), per l’attuazione degli interventi di cui alla Missione 6 – “Salute”, del PNRR, a seguito della valutazione positiva del Nucleo tecnico e del Tavolo istituzionale. La missione 6 del PNRR riguarda le reti di prossimità, le strutture di telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, che la Provincia autonoma di Trento declina nel POP provvedendo alla realizzazione degli interventi attraverso Apss, soggetto attuatore delegato.

“Il provvedimento riguarda in particolare una novità molto positiva nell’ambito degli investimenti del PNRR: l’attivazione delle cinque Centrali Operative Territoriali (COT) – Trento, Rovereto, Riva del Garda, Cles e Pergine Valsugana – rappresenta il primo target europeo del PNRR da conseguire nel 2024. La Provincia lo raggiungerà al 30 giugno, perfezionando l’iter amministrativo entro il 30 settembre. Le COT hanno funzione di coordinamento e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi ambiti assistenziali a garanzia e presa in carico del paziente e delle transizioni tra i diversi ambiti, come le future case e ospedali di comunità, le attività sanitarie, socio-sanitarie, ospedaliere e la rete dell’emergenza-urgenza nonché l’assistenza domiciliare con un tracciamento e monitoraggio del paziente”, ha spiegato l’assessore.

Il vicepresidente della Provincia e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina [ Archivio Ufficio stampa PAT] La rimodulazione del Piano operativo provinciale riguarda vari investimenti. Tra questi, l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA I e II livello – per il quale è variato il quadro economico per le maggiori spese sopravvenute, coperte da cofinanziamento provinciale già nelle disponibilità dell’Azienda, dovute all’implementazione dei cablaggi per la modernizzazione dell’infrastruttura di telefonia Voip.

L’investimento passa da un importo iniziale di euro 11.861.874,55 ad un importo di euro 11.888.270,55 (26.369,00 euro in più).