PAT * SALUTE: « ASSISTENZA FARMACEUTICA – INTEGRATIVA – AGGIUNTIVA, APPROVATE LE NUOVE DIRETTIVE »

07.07 - domenica 18 settembre 2022

Assistenza farmaceutica, integrativa e aggiuntiva: approvate le nuove direttive. In vigore dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

Sono state approvate dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, le nuove direttive relative all’assistenza farmaceutica, integrativa ed aggiuntiva. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, mentre fino al 31 dicembre di quest’anno sono confermate le disposizioni vigenti.

Si tratta di un provvedimento condiviso, come illustra l’assessore provinciale, sia con l’Associazione titolari di farmacia della provincia di Trento (Federfarma), che con le Farmacie Comunali di Trento e la Società multiservizi di Rovereto, frutto anche di alcune riunioni che si sono tenute nel corso dell’estate presso il Dipartimento Salute. Confermato il rapporto di collaborazione con le farmacie convenzionate, pubbliche e private, per la fornitura dei presidi, ausili e dispositivi, nonché per la distribuzione dei farmaci soggetti a controllo ricorrente, cosiddetti farmaci PHT, del prontuario ospedale-territorio.

Queste le principali novità del provvedimento:

Per il servizio di distribuzione per conto del farmaci oggi remunerato ad euro 5,95 a confezione (IVA esclusa) è prevista la seguente remunerazione differenziata per gli anni 2023 e 2024: per il 2023 al raggiungimento di un volume di confezioni pari a 540.000 è previsto un compenso di 5,60 euro (IVA esclusa), per il 2024 al raggiungimento di un volume di confezioni pari a 590.000 è previsto un compenso di 5,30 euro (IVA esclusa).

Per i presidi per diabetici (strisce, aghi, lancette, glucometro, sensori FGM Flash Glucose Monitoring ecc.) le nuove direttive prevedono che alle farmacie sia riconosciuto il compenso per la distribuzione dei presidi che sono acquistati direttamente da APSS e non più l’erogazione in convenzione basata su prezzi massimi di riferimento.

Infine, per gli ausili per l’incontinenza urinaria si confermano le condizioni vigenti, come anche per i prodotti dietetici destinati ad un’alimentazione particolare, per il materiale di medicazione e dispositivi medici, prodotti dietetici per i soggetti affetti da nefropatia cronica e trattamenti per i soggetti affetti da malattie rare (dietetici, dispositivi medici, parafarmaci) tranne che per la revisione dei prezzi che da semestrale passa ad annuale con aggiornamento in caso di variazione superiore al 2%.