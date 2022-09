PAT * ROVERETO: « UNDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL GIOVENTÙ EUREGIO, POSSONO PARTECIPARE STUDENTI DI ETÀ TRA I 16 E I 19 ANNI »

14.43 - lunedì 05 settembre 2022

A Rovereto l’undicesima edizione del Festival della Gioventù dell’Euregio. Possono partecipare studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Premiato dall’Unione Europea come uno dei migliori progetti “Building Europe Across Borders”, il Festival della Gioventù dell’Euregio, giunto all’undicesima edizione, si terrà quest’anno a Rovereto dal 21 al 24 settembre prossimi, sul tema ‘Innovazione e tradizione’. La quattro giorni, aperta a 36 studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo, accompagnerà i giovani a conoscere aziende e strutture innovative dell’Euregio, oltre a proporre un ricco programma culturale e ricreativo e, ovviamente, offrire l’opportunità di conoscere nuovi amici da tutta l’Euregio.

In apertura dell’evento i ragazzi faranno tappa dapprima a Casa Moggioli, sede di informazione e coordinamento Euregio a Trento, per poi trasferirsi a Rovereto dove, nei giorni successivi, presso il Polo Meccatronica conosceranno più da vicino alcune aziende innovative. Previste visite anche a Progetto Manifattura, MART e osservatorio astronomico di Monte Zugna, intervallate da lavori di gruppo, riflessioni guidate e serate ricreative.

Sabato 24 settembre è prevista la giornata conclusiva presso la Campana dei caduti, per un momento di incontro e dialogo con il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento e con il presidente della Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto.

La partecipazione alle quattro giornate è gratuita. Informazione e registrazione: www.euregio.info/festival

In allegato: Programma dettagliato