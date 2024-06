PAT * RITIRO ESTIVO: «IL NAPOLI CALCIO VERSO LA VAL DI SOLE, OGGI IL BENVENUTO DI FUGATTI ALLA CONFERENZA DI CONTE A PALAZZO REALE»

18.16 - mercoledì 26 giugno 2024

Il Napoli verso la Val di Sole. Oggi un benvenuto in anteprima di Fugatti alla conferenza di Conte a Palazzo Reale. C’è un legame di lunga data fra il Trentino e Napoli Calcio che nella seconda settimana di luglio terrà il consueto ritiro estivo a Dimaro Folgarida, in val di Sole. E tra gli ospiti della conferenza di presentazione di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, c’era anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Una presenza istituzionale per dare in anteprima ai campioni, all’allenatore Antonio Conte ed al presidente Aurelio De Laurentiis il benvenuto, fra pochi giorni, in Trentino.

“Chi mi conosce – confessa Fugatti – sa quanto il calcio mi appassioni e Antonio Conte è sicuramente uno dei miei simboli fra i tanti protagonisti di questo sport. Ma oggi non ho solo apprezzato le parole misurate, serie e professionali di un grande allenatore perché è stato un motivo di soddisfazione sentir citare Trento, e nella fattispecie il Festival dello Sport, durante la lunga conferenza stampa al Palazzo Reale di Napoli. Abbiamo applaudito Conte allora, lo abbiamo fatto oggi e non ci resta che aspettare pochi giorni per accoglierlo in Val di Sole con la speranza che il nostro Trentino possa portare nuovamente fortuna alla squadra partenopea”.