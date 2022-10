PAT * RIFORMA “PROGETTONE”: SPINELLI, « STRUMENTO CHIAVE DELL’AUTONOMIA, CONTINUEREMO AD ACCOMPAGNARE ALLA PENSIONE LE PERSONE IN ETÀ MATURA » (VIDEOINTERVISTA)

19.07 - martedì 25 ottobre 2022

Riforma del “Progettone”: la soddisfazione dell’assessore Spinelli. “La nuova legge garantisce che il “Progettone” potrà continuare ad essere uno strumento chiave della nostra autonomia”: questo il commento dell’assessore provinciale Achille Spinelli in seguito all’approvazione, avvenuta oggi in Consiglio provinciale, del disegno di legge di riforma.

“Un aggiornamento della legge provinciale che disciplinava la materia – aggiunge Spinelli – che dopo oltre 20 anni necessitava di un adeguamento per quanto possibile fedele alla natura del “Progettone”, andando tuttavia a ridefinire aspetti sostanziali e procedurali per armonizzare lo strumento alla normativa europea e nazionale sopravvenuta nel tempo. Con la nuova legge continueremo ad accompagnare alla pensione le persone in età matura e offriremo opportunità occupazionali a chi non trova alternative sul mercato del lavoro ordinario ma il Progettone rientra tra le misure di politica attiva del lavoro”.

“Il progettone prosegue e si rinforza, dunque. Ora – aggiunge Spinelli – tutti contribuiscano a rasserenare gli animi dei lavoratori, fatti oggetto di paure e tensioni immotivate e destabilizzanti”. L’assessore ricorda il lungo percorso che ha caratterizzato la riforma, partito da uno studio dell’Università e di Euricse, effettuato in collaborazione con la Federazione della Cooperazione, che ha visto il coinvolgimento della Commissione Provinciale per l’Impiego e i sindacati. “Di sicuro – sottolinea l’assessore – il dibattito è stato profondo e accurato, a dimostrazione dell’importanza che la Giunta e il territorio assegnano al tema. Ringrazio quindi tutti per il contributo che è stato dato”.